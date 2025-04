Trening formule 1 v Suzuki poln nesreč: Doohan jo je dobro odnesel

Najprej je Jack Doohan v svetovnem prvenstvu v prvem zavoju z veliko hitrostjo pripeljal z dirkališča in z avtom trčil v oviro. Nato so dirkališče preplavile rdeče zastave. "V redu sem," je rekel 22-letni novinec, ki je po nesreči obsedel v dirkalniku, in vprašal: "Kaj se je sploh zgodilo?"