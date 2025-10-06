'Trenutno res ne vem(o), kaj reči'

Čeprav trener Žiga Novak vztrajno ponavlja, da je trenutna zasedba krimovk sposobna igrati veliko bolje, kot kažejo dozdajšnji rezultati v Ligi prvakinj, pa je bolj ali manj jasno, da bodo Ljubljančanke v letošnji sezoni zelo težko napredovale iz skupinskega dela omenjenega tekmovanja.
"Če odmislimo končni rezultat, me najbolj moti to, da je bila razlika na semaforju ustvarjena zelo hitro. Trenutno še nimam natančnega odgovora, zakaj je prišlo do tega, vendar sem prepričan, da bomo v prihodnje boljši, ker to zmoremo," je prepričan Novak, ki ga s sodelavci iz strokovnega štaba v naslednjih tednih in mesecih čaka še veliko dela.
"Delali bomo na tem, da določene stvari izboljšamo in popravimo. S sodelavci bomo preučili strategije, ki jih imamo, trenažni proces in smer igre, v katero želimo iti, da bomo v prihodnje bolje izkoristili potencial ekipe," dodaja šef strokovnega štaba krimovk.
Če je trener optimističen glede nadaljevanja sezone, pa ena od izkušenejših posameznic v vrstah Krima, sicer francoska reprezentantka Tamara Horaček, brez dlake na jeziku govori o novem razočaranju po še enem prepričljivem porazu dvakratnih evropskih klubskih prvakinj.
"Težko je po takšni tekmi karkoli reči. Vsi smo pričakovali, da bo bolje, saj smo pretekli vikend proti Ikastu pokazali precej boljšo igro in imeli več energije. Težko je, ko vsak dan treniramo, vzdržujemo pozitivno energijo, nato pa izgubimo z enajstimi goli razlike. Trenutno res ne vem, kaj reči. Želim si ogledati tekmo in jo potem mirno analizirati."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.