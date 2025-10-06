Svetli način
'Trenutno res ne vem(o), kaj reči'

Ljubljana, 06. 10. 2025 13.59 | Posodobljeno pred 1 uro

A.V.
Rokometašice Krima so še četrtič v dozdajšnjem delu sezone v elitni Ligi prvakinj morale priznati premoč tekmicam. Od Ljubljančank so bile tokrat močnejše igralke madžarskega Ferencvaroša, ki so sredi slovenske prestolnice slavile s prepričljivimi 11 goli razlike (22:33). Ena od izkušenejših članic Krima Tamara Horaček ne najde pravega odgovora za slabe predstave dvakratnih evropskih klubskih prvakinj.

Čeprav trener Žiga Novak vztrajno ponavlja, da je trenutna zasedba krimovk sposobna igrati veliko bolje, kot kažejo dozdajšnji rezultati v Ligi prvakinj, pa je bolj ali manj jasno, da bodo Ljubljančanke v letošnji sezoni zelo težko napredovale iz skupinskega dela omenjenega tekmovanja.

"Če odmislimo končni rezultat, me najbolj moti to, da je bila razlika na semaforju ustvarjena zelo hitro. Trenutno še nimam natančnega odgovora, zakaj je prišlo do tega, vendar sem prepričan, da bomo v prihodnje boljši, ker to zmoremo," je prepričan Novak, ki ga s sodelavci iz strokovnega štaba v naslednjih tednih in mesecih čaka še veliko dela.

Rokometašice Krima so vknjižile še četrti zaporedni poraz v elitni Ligi prvakinj.
Rokometašice Krima so vknjižile še četrti zaporedni poraz v elitni Ligi prvakinj. FOTO: Damjan Žibert

"Delali bomo na tem, da določene stvari izboljšamo in popravimo. S sodelavci bomo preučili strategije, ki jih imamo, trenažni proces in smer igre, v katero želimo iti, da bomo v prihodnje bolje izkoristili potencial ekipe," dodaja šef strokovnega štaba krimovk.

Če je trener optimističen glede nadaljevanja sezone, pa ena od izkušenejših posameznic v vrstah Krima, sicer francoska reprezentantka Tamara Horaček, brez dlake na jeziku govori o novem razočaranju po še enem prepričljivem porazu dvakratnih evropskih klubskih prvakinj.

Madžarski Ferencvaroš je bil premočan tekmec za rokometašice Krima.
Madžarski Ferencvaroš je bil premočan tekmec za rokometašice Krima. FOTO: Aljoša Kravanja

"Težko je po takšni tekmi karkoli reči. Vsi smo pričakovali, da bo bolje, saj smo pretekli vikend proti Ikastu pokazali precej boljšo igro in imeli več energije. Težko je, ko vsak dan treniramo, vzdržujemo pozitivno energijo, nato pa izgubimo z enajstimi goli razlike. Trenutno res ne vem, kaj reči. Želim si ogledati tekmo in jo potem mirno analizirati."

inside1
06. 10. 2025 14.23
Trener nedorasel pomlajeni ekipi in izzivu... Sam razlaga kako bo igra napadalna, pa tega ni videti. Kakor je bilo videno organizacija igre slaba, igre na krilo pa spet ni, strela od zunaj pa tudi ne. Svetla točka vsega, da so šle mlade v igro, kjer so pokazale hrabrost. Me težavami je tudi ta, da liga prvakov ni državna liga, druga zgodba, slovenska liga pa slaba.
