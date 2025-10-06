'Trenutno res ne vem(o), kaj reči'

Čeprav trener Žiga Novak vztrajno ponavlja, da je trenutna zasedba krimovk sposobna igrati veliko bolje, kot kažejo dozdajšnji rezultati v Ligi prvakinj, pa je bolj ali manj jasno, da bodo Ljubljančanke v letošnji sezoni zelo težko napredovale iz skupinskega dela omenjenega tekmovanja.

"Če odmislimo končni rezultat, me najbolj moti to, da je bila razlika na semaforju ustvarjena zelo hitro. Trenutno še nimam natančnega odgovora, zakaj je prišlo do tega, vendar sem prepričan, da bomo v prihodnje boljši, ker to zmoremo," je prepričan Novak, ki ga s sodelavci iz strokovnega štaba v naslednjih tednih in mesecih čaka še veliko dela.