'Tresel se je, nato pa je odšel za 12 minut v slačilnico. Je to posledica dopinga?'

Očitno se bo težko znebil črne pike, ki ga spremlja po dopinški aferi pred nekaj meseci. Jannik Sinner je sicer kljub številnim težavam z zdravjem napredoval v četrtfinale odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. V štirih nizih je s 6:3, 3:6, 6:3, 6:2 ugnal Danca Holgerja Runeja, a glavna zgodba dvoboja so zdravstvene tegobe prvega teniškega loparja sveta. Južni Tirolec je zaradi njih za kar dvanajst minut zapustil teniško areno in špekulacije so stekle. Kakopak so nekateri mediji njegove težave povezovali z dopingom ...

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Jannik Sinner je bil sredi dvoboja osmine finala proti 13. nosilcu Holgerju Runeju v velikih težavah. Že tako se pred dvobojem ni počutil najbolje, do živega pa mu je posledično prišla tudi vročina, zaradi česar so se mu na začetku tretjega niza močno tresle roke in noge.

Jannik Sinner FOTO: AP icon-expand

Triindvajsetletni Južni Tirolec je zdravniško pomoč zahteval po nekaj igrah tretjega niza, po 11-minutni prekinitvi in zdravniški obravnavi pa je nato prišel do odvzema servisa. Nato je pomoč zdravnika zahteval tudi vse bolj izčrpani Rune, ki ga je mučilo tudi koleno, preden je Sinner potrdil zmago v tretjem nizu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Četrti niz, v katerem je prvi nosilec in branilec naslova Sinner hitro prišel do novega breaka, je nato za več minut prekinila še težava z mrežo. Dvoboj se je končal po treh urah in 13 minutah. "Ne vem, če sem kdaj igral zahtevnejši dvoboj na grand slamih, toda vedel sem, da je tudi moj tekmec tu pred tem odigral nekaj težkih dvobojev. Danes me je čez ciljno črto potisnila podpora navijačev. Vi ste 90-odstotni razlog, da sem se uvrstil v naslednji krog," je po dvoboju dejal Sinner.

Nato se je pomudil še pri počutju, ki že ves dan ni najboljše: "Danes zjutraj je bilo zelo čudno, saj se nisem mogel niti ogrevati pred dvobojem. Želel sem biti kar najbolj svež na tekmi. Vedel sem že pred tem, da bom precej trpel. Kar se tiče igre, pa sem dobro serviral in imel dovolj kakovosti pri udarcih."

Jannik Sinner je prvi favorit OP Avstralije. Brani tudi lanskoletno lovoriko. FOTO: AP icon-expand

Sinner se je tretjič uvrstil v četrtfinale OP Avstralije, to mu je ob lanski končni zmagi uspelo še leta 2022. Skupno bo sredin nastop med najboljšimi osmimi zanj deseti v karieri na največjih štirih turnirjih. Pomeril se bo bodisi z domačim upom Alexom de Minaurom bodisi Američanom Alexom Michelsenom.



Mediji: Zakaj se tako trese? Dehidracija ali posledica dopinga?

Avstralski in svetovni mediji so seveda zagrabili zgodbo prvega loparja sveta in njegove tegobe v Avstraliji. "Verjetno gre za adrenalin v kombinaciji s slabšim počutjem. Bolezen ali pa posledica jemanja nekaterih stvari," se sprašujejo nekateri mediji v deželi tam doli. Drugi spet so težave videli v levi roki. "Preveč pritiska pri držanju loparja," so ponudili razlog nekateri mediji. Med njimi pa tudi takšni, ki so napeljevali na jemanje nedovoljenih sredstev. Repi se še vlečejo ...