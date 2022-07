Tresla se je gora, rodila se je miš. Đoković po zaostanku 0:2 zlahka v polfinale.

Novak Đoković je po zaostanku dveh nizov v naslednjih treh pokazal neverjetno igro in po petih nizih s 5:7, 2:6, 6:3, 6:2 in 6:2 premagal 15 let mlajšega Jannika Sinnerja .

Novak Đoković je v dvoboj z Jannikom Sinnerjem vstopil z jasno misijo. Ne zgolj premagati Italijana, njegov glavni cilj v Londonu je osvojitev četrtega zaporednega Wimbledona in skupno 21. turnirja velike četverice. Nihče ne ve kdaj bo znova dobil priložnost, da zaigra na enem od velikih turnirjev (še vedno ni cepljen proti covidu-19, pravila v New Yorku in Avstraliji za zdaj ostajajo enaka), ki resnici na ljubo zanj in Rafaela Nadala edini zares še štejejo. Forma Srba pred srečanjem je bila z vsakim krogom boljša in vse je kazala no novo rutinsko zmago in uvrstitev v polfinale.

icon-expand Novak Đoković je v zadnjem nizu 'lebdel' nad igriščem. FOTO: AP

20-letni Italijan na drugi strani do zdaj v svoji karieri ni osvojil še nobenega grand slam turnirja, je pa del mlade generacije, ki čaka, da izkušena Đoković in Nadal končno popustita, saj sta od zadnjih 16. turnirjev velike četverice osvojila kar 14. A na poti do osvojitve vsakega velikega turnirja se vsak šampion vsaj enkrat sreča z na videz nepremagljivo oviro. Veliko vodstvo mladega Italijana Po dveh nizih je vse kazalo, da bo nekdanja številka ena svetovnega tenisa ostala pri 20. osvojenih turnirjih velike četverice. Sinner je namreč srečanje začel odlično in pokazal zakaj že dolgo velja za enega najbolj nadarjenih mladih teniških igralcev. Čeprav je Đoković v prvem nizu hitro povedel s 3:0, je Sinner vztrajal in v sedmi igri Srbu ukradel servis ter zaigral bolj svobodno. Đokovićev servis nikakor ni stekel in v 11. igri je znova sledil brejk in zmaga Sinnerja v prvem nizu 7:5.

Đoković je bil očitno šokiran in v naslednjem nizu je nesporni favorit za končno zmago na turnirju osvojil zgolj dve igri. Po koncu niza se je Srb moral zbrati, kar mu je uspelo po kratkem odmoru v slačilnicah centralnega igrišča. Na sveto travo se je vrnil drug človek. Đoković je servis občutno popravil in začel udrihati po 15. let mlajšemu nasprotniku. Prvo brejk priložnost v drugi igri je Đoković zapravil, a naslednjo priložnost je sprejel z odprtimi rokami. Po petih igrah je vodil 4:1, tretji niz pa zaključil s 6:3.

Mladega nasprotnika je imperialna igra veterana na drugi strani popolnoma pretresla. V naslednjem nizu je prvo igro osvojil šele v petem poskusu. Srb do konca srečanja več ni izgubil nizi ene igre na svoj servis, Italijan pa jih je v zadnjih treh nizih skupaj kar pet. Po petih nizih in konkretnem potresu se je na vrh novonastale gore z lahkoto povzpel Novak Đoković. "Velike čestitke za odločno borbo Janniku. Zagotovo bo imel še veliko priložnosti na velikem odru," je po srečanju nasprotnika pohvalil izkušeni Srb, ki je pokazal jasno namero, da osvoji sedmi Wimbledon v svoji karieri. Za šestkratnega zmagovalca Wimbledona bo to enajsti nastop v polfinalu najprestižnejšega travnatega turnirja in 43. polfinale na turnirjih za grand slam. Hkrati je bila to njegova šestindvajseta zaporedna zmaga v Wimbledonu, s katero je ohranil upanje na ubranitev lovorike. Znana je tudi prva polfinalistka To je 34-letna mama dveh otrok in 103. igralka na svetu Nemka Tatjana Maria, ki je v četrtfinalu premagala rojakinjo Jule Niemeier s 4:6, 6:2 in 7:5. V polfinalu jo čaka boljša iz obračuna Ons Jabeur (Tunizija) - Maria Bouzkova (Češka). Maria se je prvič uvrstila v polfinala turnirja za grand slam. Pred tem je v petintridesetih nastopih na največjih turnirjih le enkrat prišla dlje od 2. kroga. Najboljši rezultat na grand slamih je zabeležila prav v Wimbledonu; 2015 je igrala v tretjem krogu. "To je noro. Pred dobrim letom sem rodila drugo hčerko ... Izjemno je, da me lahko obe spremljata tukaj v Wimbledonu," je dejala Maria po zmagi. S tem je postala šele šesta polfinalistka Wimbledona po dopolnjenem 34. rojstnem dnevu. Pred njo je to uspelo Venus Williams, Sereni Williams, Martini Navratilovi, Chris Evert in Bille Jean King.