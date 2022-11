Mariborčani dopolnili sijajen teden slovenskih klubov v Evropi

Mariborski odbojkarji so zaključili uspešen teden slovenskih ekip v srednjeevropski ligi. Te so v osmih tekmah zabeležile osem zmag in s tem napovedale, da spet želijo osvojiti najvišja mesta v ligi. Za razliko od Kamničanov in Ljubljančanov so Mariborčani odigrali dve tekmi, obe so dobili s 3:0. Če so ekipo iz Osijeka v torek dobili gladko, pa so imeli več dela z Avstrijci, vsi nizi so bili odločeni po negotovi končnici.

V prvem nizu so imeli Avstrijci že veliko prednost. Šest točk razlike so vzdrževali kar nekaj časa, pri izidu 17:20 še ni nič kazalo, da bi prvi niz lahko dobili gostitelji. Toda Rok Bračko je najprej izid znižal na 19:20, Žiga Donik z napadom izenačil na 22:22, Bračko je nato dodal še as za vodstvo, Donik pa je z blokom izkoristil drugo zaključno žogo.

V drugem nizu so bili Mariborčani tisti, ki so do končnice zanesljivo vodili, največ za šest točk. Toda na 21. točki jih je tekmec ujel, po izidu 24:23 pa je niz z blokom končal Janč Janez Kržič. V tretjem nizu velikih preobratov ni bilo, Štajerci so nadzorovali rezultat in prišli do zanesljive zmage.