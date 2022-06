Tretja zmaga mladih Slovenk na rokometnem SP

Slovenke so si zmago nad bronasto reprezentanco z zadnjega afriškega mladinskega prvenstva priigrale v zadnji tretjini tekme. V prvih 20 minutah sta bili ekipi tesno poravnani, nato pa so v ospredje stopile Tunizijke. V 22. minuti so te dosegle dva zadetka in povedle z 11:8. Slovenke so tedaj pravočasno odgovorile in v treh minutah, četudi so zaradi poškodbe desnega kolena vmes ostale brez Ane Taeng on Čokelc, rezultat poravnale na 11:11. A tako hitro, kot so si priigrale ugoden rezultat, so z nepotrebnimi napakami tekmice znova spustile v ospredje. Te so tik pred odhodom na glavni odmor izenačile najvišjo prednost (16:13).

Zgodba se ponovila takoj po vrnitvi iz slačilnic. Izenačenju na 18:18 je sledil tunizijski pobeg na 20:18, nato pa je v preostanku tekme med slovenskima vratnicama naravnost blestela Dijana Đajić. Z nekaj njenimi odličnimi posredovanji je Slovenija znova ujela priključek. Na začetku 41. minute je Nena Černigoj iz nasprotnega napada prvič po uvodu tekme poskrbela za slovensko vodstvo. Enako je šest minut kasneje storila izjemno razpoložena Tjaša Žener (24:23), le da sta tedaj to z goloma za 26:23 nadgradili Ivona Barukčić in Černigojeva. Za tem Tunizijkam ni več uspelo ogroziti zmage slovenskih deklet. "Zavedale smo se, da se bomo za uspeh proti Tunizijkam morale krepko potruditi. Po slabih začetkih tekem smo tokrat začele nekoliko bolje, nasploh pa si silno želele zmage. V petek nas čakajo Francozinje, tudi proti njim bomo skušale prikazati največ, česar smo sposobne in osvojiti 13. mesto," je za uradno spletno stran RZS po tretji zmagi na prvenstvu dejala vratarka Dijana Đajić.

S sedmimi zadetki je bila v slovenski vrsti najboljša Ženerjeva, pet jih je dodala Erin Novak. Pri Tuniziji je sedemkrat zadela Anwar Ouertani.