Tretji poraz slovenskih odbojkaric na evropskem prvenstvu

Slovenske odbojkarice se uvodoma niso ustrašile imenitnih tekmic na drugi strani igrišča. Po zaostanku 2:6 so zaigrale sijajno v vseh smereh igre in najprej izenačile na 6:6, v nadaljevanju pa povzročile kar nekaj glavobolov favoriziranim in veliko višjim tekmicam ter si priigrale tri točke prednosti (15:12).

Slovenke so doživele tretji poraz v skupinskem delu. Po Poljakinjah in Belgijkah so jim odbojkarsko mero vzele še zadnje svetovne prvakinje iz Srbije, ki so tudi na letošnjem zaključnem turnirju stare celine ene glavnih pretendentk za končno zmago.

Po vodstvu Slovenk s 17:14 je reagirala srbska klop – tudi ta je v rokah italijanskega strokovnjaka, in sicer Giovannija Guidettija – in zahtevala polminutni odmor, po njej pa se je razmerje moči na igrišču povsem spremenilo.

Njihove tekmice so po delnem izidu 3:0 izenačile na 17:17, po zadnjem slovenskem vodstvu v prvem nizu z 19:18 pa so prelomni trenutki minili povsem v znamenju srbskih odbojkaric, ki so uveljavile vse svoje prednosti in Slovenkam do konca niza dopustile le eno točko.

Slovenske odbojkarice so bile po porazu v prvem nizu z 20:25 v nadaljevanju dvoboja v povsem podrejenem položaju, v njihovi igri je "kapljalo in curljalo" na vse strani. Varovanke Bonitte v nobenem elementu odbojkarske igre niso bile kos imenitnim tekmicam iz Srbije, drugi niz so po dvajsetih minutah igre visoko izgubile z 11:25.

V tretjem nizu se razmerje moči na igrišču ni bistveno spremenilo. Izkušeni italijanski strokovnjak na slovenski klopi je po zaostanku 5:10 zahteval polminutni premor in skušal predramiti svoje varovanke, a Srbkinje so bile še naprej razpoložene in za razred boljše. S svojim širokim igralskim kadrom so vseskozi nadzorovale potek dvoboja, do koncu niza pa Slovenkam dovolile, da so osvojile 15 točk.

V slovenski reprezentanci je bila najbolj učinkovita Eva Zatković s 13 točkami, po štiri sta dosegli Lorena Lorber Fijok in Nika Milošič.