Tri Krimovke v izboru za idealno ekipo sezone Lige prvakinj

Tamara Mavsar si utegne priboriti naziv najboljše levokrilne igralke. V tej sezoni je bila pomemben člen ekipe Dragana Adžića, v modrem dresu je dosegla 58 zadetkov. Še 22 več jih je v svojo statistiko vpisala Daria Dmitrieva, ki kandidira za naziv najboljše srednje zunanje igralke, sicer pa zapušča vrste Krimovk. Tretja predstavnica ljubljanske zasedbe med elitno druščino pa je Tatjana Brnović, kandidatka za najboljšo obrambno igralko minule sezone.

Glasovanje poteka preko mobilne aplikacije Home of Handball in traja do 23. junija 2024 do polnoči.