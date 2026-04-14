Tri Slovenke v glavnem žrebu, dve v kvalifikacijah

Ljubljana, 14. 04. 2026 14.57 pred 1 uro 4 min branja 0

M.J.
Polon Hercog

V Portorožu se je že začel tretji letošnji turnir serije WTT v Sloveniji. Torek je rezerviran za drugo kolo kvalifikacij. Zaradi dežja bosta na svoj drugi nastop na turnirju morali počakati Pia Lovrič in Kristina Novak, v glavnem žrebu pa so že Polona Hercog, Dalila Jakupović in Alja Senica.

Polona Hercog
Polona Hercog
FOTO: Profimedia

Prva nosilka je lanska zmagovalka Avstrijka Julia Grabher, najbolj zveneče ime na turnirju pa je prav gotovo Polona Hercog

S kvalifikacijami se je začel tretji teniški turnir WTT v Sloveniji, v glavnem žrebu pa so že Polona Hercog, Dalila Jakupović in Alja Senica. Prva nosilka je lanska zmagovalka Avstrijka Julia Grabher.

35-letna Mariborčanka je bila na lestvici WTA najvišje uvrščena na 35. mestu, zmagala pa je na treh turnirjih serije WTA. "Moram reči, da je zame vedno poseben občutek, ko pridem na obalo. Nazadnje sem tukaj igrala pred dvema letoma, sicer pa imam na Portorož res lepe spomine še iz mladih let, ko sem tukaj odigrala svoj prvi večji turnir. Mislim, da je prav zaradi teh spominov to kraj, kamor se vedno zelo rada vračam. Najprej bi se rada zahvalila za povabilo Tenis Sloveniji in organizatorjem turnirja – Lara Jerše, hvala. Upam, da bomo igralke pokazale svoje najboljše predstave. Turnir je odlično organiziran, res na visoki ravni. Danes nam vreme sicer ni najbolj naklonjeno, a verjamem, da nas v naslednjih dneh čakajo lepi in kakovostni dvoboji. Če pomislim na najlepše spomine – zagotovo izstopa polfinale tukaj v Portorožu. Na prvi niz sicer nimam najlepšega spomina, a celotna izkušnja je bila res posebna. Vedno mi je ustrezalo igrati tukaj – sicer zdaj na nekoliko drugačni podlagi – vendar se novega izziva že veselim. Kot sem že omenila, je v tej fazi kariere prisotnih tudi nekaj težav s poškodbami, a se trudim po najboljših močeh. Še vedno uživam v tekmovanjih in izzivih, zato tudi vztrajam. Verjamem, da lahko s povezovanjem več turnirjev znova ujamem pravo formo. To je moj najljubši del sezone, igramo namreč na peščeni podlagi, zato se res veselim nadaljevanja," je rekla Polona Hercog, ki bo v prvem kolu igrala z Antonio Stoyanov iz Nizozemske.

Dalila Jakupović
Dalila Jakupović
FOTO: Damjan Žibert

Vsega dva meseca mlajša je Dalila Jakupović, ki je bila na lestvici WTA najvišje na 69. mestu. "Najprej bi se tudi jaz rada zahvalila TS za povabilo. Večkrat sem že poskušala, tokrat pa sem končno dobila svoj prvi "wild card". Zame je to res nekaj posebnega. Vedno mi je lepo tukaj – na obali sem pravzaprav odrasla in sem z njo zelo povezana. V Portorožu sem tudi trenirala kar nekaj let, zato se tukaj vedno rada vračam. Zelo sem vesela, da se tenis vrača v Portorož in da se dogajanje na obali znova krepi. Upam, da bo takšnih turnirjev še več. Občutek imam, kot da sem spet doma. Res je, da je vreme trenutno precej drugačno kot prejšnji teden, ko so bile razmere odlične. Žal se nam takrat ni izšlo po načrtih, a verjamem, da se bo dobro vzdušje iz prejšnjega tedna nadaljevalo tudi zdaj. Imela sem nekaj manjših težav tik pred reprezentančnim nastopom, vendar mislim, da je zdaj vse v redu. Bomo videli, kako se bo razpletlo – pri naših letih nikoli ne veš. Vsekakor pa se veselim nastopov in priložnosti, da ponovno igram doma," je za uradno spletno stran TZS rekla Jakupovićeva, ki na svojo tekmico v prvem kolu še čaka.

Direktorica turnirja pa je tudi letos Lara Jerše. "Lani maja smo tukaj izvedli prvi turnir, ki je bil zelo uspešen, zato ga letos nadgrajujemo. Gre za turnir z višjim nagradnim skladom, čez en mesec pa bomo tu imeli še en turnir, torej se ponovno srečamo. Tekmovalke so tukaj vedno zelo zadovoljne – čeprav danes vreme tega morda ne pokaže. Tokrat nam res ni najbolj naklonjeno, sicer pa je april na obali običajno zelo lep, kar so pokazali tudi pretekli dnevi. Verjamemo, da bo tako tudi v prihodnje. Kar se tiče udeležbe – veliko igralk se z veseljem vrača. Med njimi je tudi lanska zmagovalka, ki je letos prva nosilka turnirja. Veseli nas, da so tukaj tudi naše igralke, ki vedno rade nastopajo doma. Upamo tudi, da se bosta Kristina Novak in Pia Lovrič uspeli uvrstiti v glavni del turnirja, da bo slovenska zasedba še močnejša. Prisotnih je tudi kar nekaj španskih igralk, Italija pa je tradicionalno zelo dobro zastopana. Tekmovalke se tukaj res dobro počutijo, kar nam veliko pomeni. Kar zadeva organizacijo – moram poudariti, da smo bili klub, občina in Tenis Slovenija zelo usklajeni. V enem dnevu po koncu pokala BJK smo uspeli prizorišče preoblikovati, kar je bil velik izziv, a menim, da nam je to zelo dobro uspelo."

