Tri Slovenke v polfinalu težavnosti

V kvalifikacijah je sicer pet tekmovalk doseglo vrh v obeh smereh, med njimi so bile Britanka Erin McNeice, Japonka Ai Mori, Avstrijka Jessica Pilz, domačinka Seo Chaehyun ter Kitajka Zhang Yuetong.

Kramplova je imela deveti dosežek kvalifikacij, potem ko je drugo smer preplezala do vrha, prvo pa končala pri oprimku 42+.

"Ne bi rekla, da sta mi bili smeri ravno pisani na kožo, vseeno pa mi je uspelo dobro odplezati. Po izidih sodeč in številu osvojenih vrhov, se je videlo, da smeri niso bile ravno najtežje. Bile so uvodne, brez čudnih gibov in zapletov. Zadovoljna sem s plezanjem in upam, da bom tako nadaljevala tudi jutri," je v izjavi za Planinsko zvezo Slovenije dejala Kramplova.

Sara Čopar je bila prav tako z vrhom druge smeri in oprimkom 41+ v prvo na koncu 15., Rosa Rekar pa je najprej dosegla oprimek 41+, v drugo pa 38+ za 21. mesto.

V polfinalu, ki se bo začel v nedeljo ob 6. uri po slovenskem času, bo nastopilo po 26 tekmovalcev in tekmovalk. Ženski finale bo nato z najboljšimi osmimi plezalkami ob 13. uri, po koncu sledi še moški finale.

V kvalifikacijah plezalcev je bil najboljši Japonec Shion Omata pred Francozom Samom Avezoujem in še enim Japoncem Soratom Anrakujem.

V skupnem seštevku pred zadnjo tekmo vodi v Seulu odsotna Janja Garnbret. Korošica je sezono sklenila po domači tekmi v Kopru, še vedno pa ima teoretične možnosti, da osvoji naslov zmagovalke seštevka sezone v težavnosti. S tremi zmagami s 3000 točkami vodi pred prvima izzivalkama Avstrijkama Matteo Pötzi (2250) in Pilzovo (2220).

Tudi v moški razvrstitvi vodilnega v disciplini ni v Seulu. Britanca Tobyja Robertsa lahko na lestvici prehitita le Japonca Omata in Zento Murashita.

V četrtek so v južnokorejski prestolnici potekali boji na balvanih, najboljšo slovensko uvrstitev pa je dosegla Katja Debevec z 12. mestom. Pri moških sta Anže Peharc in Timotej Romšak sezono sklenila s 17. oz. 18. mestom.