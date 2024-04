Triglav v finalu pokala challenge

V Švici so do ugodnega rezultata prišli po velikem preobratu. Šest minut pred koncem tretje četrtine so zaostajali s 3:9, v zadnji četrtini pa prišli do vodstva z 10:9. Domači so 33 sekund pred koncem še izenačili, za kaj več pa jim je zmanjkalo časa.

Aljaž Troppan in Aleksander Cerar sta dosegla tri gole, Jan Justin dva, Nikola Rajlić in Nace Štromajer pa enega.