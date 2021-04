Trije atleti v Italijo po olimpijsko normo v maratonu

Primož Kobe, ki je že nastopil na OI leta 2012 v Londonu, je odkrito napovedal, da je njegov cilj, da na teku v Italiji teče 2:11:30 in se drugič uvrsti med olimpijce, deset let mlajša Kršinarjeva pa načrtuje osebni rekord. Lani je 6. decembra v Valencii z 2:36:27 prišla na tretje mesto slovenske maratonske lestvice vseh časov in za slabih sedem minut zaostala za normo za OI (2:29:30). Slovenski rekord, 2:27:33, jeHelena Javornikdosegla 17. oktobra 2004 v Amsterdamu. Tudi Kobe ima tretji slovenski čas med maratonci v zgodovini, 2:14:50 je tekel 22. aprila 2012 v Linzu. Norma za OI je kar 2:11:30, kar je bolje od slovenskega rekorda (2:11:50), ki ga je Roman Kejžardosegel 26. marca 2000 v Torinu. "Cilj je norma za OI, ki je zelo težka, teči bom moral državni rekord. Tega se zavedam, pa tudi dejstva, da bo tekma dolga in se lahko marsikaj zgodi. Počasneje bi startal, če bi šel na osebni rekord, sedaj pa bom moral več tvegati in to bi bil lahko tudi dvorezen meč. Lahko se konča zelo dobro ali pa tudi slabše. Bo pa veliko dobrih tekačev in upam na dobro vreme, predvsem da ne bi bilo premočnega vetra," si je zaželel Kobe. "Na letališču v Sieni, kjer bo proga, bo nastopilo okrog 100 maratoncev, precej nas bo lovilo olimpijske norme, ker je tekma temu namenjena. Vesel sem, da sem sploh dobil priložnost teči v močni konkurenci. Že ko sem bil v januarju in februarju na šesttedenskih pripravah v Keniji, sem dobil neformalno potrditev, da bom lahko tekel, marca pa tudi dokončno. Za menoj so letos tri zelo uspešne tekme, na 10 km v Berlinu, polmaraton v Dresdnu in DP v krosu, tako da imam letos že nekaj tekmovalnega ritma," je pojasnil Kobe. Tudi Kršinarjeva je bila na pripravah v Keniji, od konca lanskega leta do februarja. "Moj cilj v Sieni je osebni rekord, potem pa bomo videli, kaj bo to pomenilo. Moj prejšnji maratonski nastop v začetku decembra lani je bil uspešen. Priprave v Keniji so bile precej dolge in naporne. Sedaj bomo videli, če so bile tudi uspešne," pa je povedala Neja Kršinar. Decembra je za skoraj sedem minut popravila svoj osebni rekord (2:43:15), ki ga je predlani dosegla prav v Valencii.

Mitja Krevspa je v precej drugačnem položaju, doslej je odtekel tri maratone, njegov osebni rekord 2:26:34 pa je iz leta 2015. Šele zadnja leta se je osredotočil na cestne teke med 10 in 42 km, poleg tega pa je tudi zaposlen s polovičnim delovnim časom, drugi del pa mu ostane za treninge in tekmovanja. Njegov morebitni napredek v naslednjih letih bo odločil, če bo olimpijska norma cilj za OI leta 2024 v Parizu.