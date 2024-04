Trimo Trebnje prvič pokalni zmagovalec Slovenije

Rokometaši Trima Trebnjega, zaenkrat tudi vodilna ekipa državnega prvenstva, so zdržali pritisk in se prvič v zgodovini veselili domače lovorike. Že pred zaključnim turnirjem so veljali za glavnega favorita, ker v Trebnjem ni bilo ne Gorenja ne Celja Pivovarne Laško, bi bilo vse drugo od njegovega zmagoslavja veliko presenečenje.

V polfinalu proti Kopru so se sicer mučili, tekmeci so bili v igri za zmago vse do zadnje sekunde, ko je Tin Herceg ubranil sedemmetrovko, v finalu pa so jim bili Korošci blizu le 20 minut. Nato so Dolenjci ušli, prednost višali in tekmo mirno pripeljali do konca.

V finalu so se Trebanjci izkazali kot precej boljša ekipa od Slovenjgradčanov. V vratih so imeli bolj razpoloženega vratarja, Herceg je ubranil sedem strelov, Aljoša Čudić pa štiri, v napadu pa mirnejše roke.

Gosti so vodili le enkrat na srečanju. Uroš Štumpfl, z devetimi goli najučinkovitejši igralec v vrsti Slovenj Gradca, jih je popeljal v vodstvo s 4:3. A Zormanovi varovanci so odgovorili s tremi zaporednimi goli, potem pa prednosti niso več spustili iz rok.

Ob polčasu je bilo na semaforju 18:14, do izida 22:18 so se Korošci še držali, toda nato je prednost začela naraščati, najvišja je bila v 54. minuti, ko je bilo 31:23.

Takrat je bil zmagovalec poznan, Slovenj Gradec se je sicer še približal na 26:31, a njihov nalet je zaustavil Zorman, ki je kljub temu, da bi se že lahko veselil zmage, svojim varovancem povedal marsikaj. Opozorila so zalegla, razlika se je spet zvišala, na koncu je znašala sedem golov.

Za Slovenjgradčane je bil to že tretji izgubljeni finale, na pokalni naslov bodo morali še nekaj časa počakati.

Trimo Trebnje je na prestolu zamenjal Celje Pivovarno Laško, ki je z 22 naslovi rekorder po številu naslovov, letos pa na zaključnem turnirju ni igralo.

Za najboljšega igralca turnirja so razglasili domačega rokometaša Vida Miklavca.