Levi iz Mannheima zarjoveli v Tivoliju

Obračun slovenskih in nemških rokometnih levov se je v dvorani pod Rožnikom razpletel po okusu slednjih. Ena najboljših ekip iz Nemčije je na svoji šesti tekmi dosegla peto zmago in zanesljivo vodi v skupini D, trebanjska zasedba ima po štirih odigranih tekmah polovičen izkupiček. Na kolena je položila makedonski Pelister iz Bitole in madžarsko Tatabanyjo ter izgubila proti Rhein-Neckar Löwnu in Pelisterju. Trebanjci so bili v prvi polovici prvega polčasa enakovredni imenitnim gostom iz Mannheima. Po izidu 7:7 so močno popustili in tekmecem dovolili, da so jim po delnem izidu 0:5 ušli na pet golov (7:12), njihov najvišji zaostanek v prvem polčasu pa je znašal šest golov (9:15, 10:16 in 13:19).

Izbranci Uroša Zormana v drugem polčasu niso imeli moči in znanja, da bi ogrozili imenitne tekmece, ki so si najvišjo prednost priigrali v končnici tekme (24:32). V trebanjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Dino Hamidović z osmimi in Mihajlo Radojković s šestimi goli.

Izid, evropska liga, 7. krog:

Skupina D:

Trimo Trebnje - Rhein-Neckar Löwen 29:35 (13:19)