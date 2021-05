Vse bolj napeto v končnici rokometnega prvenstva: poraz Celjanov proti Trebanjcem

Dolenjska ekipa se je po zmagi zavihtela na drugo mesto in ima le točko zaostanka za Celjem. Na tretjem mestu je velenjska zasedba, njen zaostanek za celjsko zasedbo znaša tri točke, a Gorenje ima kar dve tekmi manj od branilca naslova iz Celja in teoretično tudi prvo mesto v svojih rokah. Tekma med Trebanjci in Celjani se je začela s polurno zamudo zavoljo okvare avtobusa celjskih rokometašev na poti do Novega mesta. Tekmo so nekoliko bolje odprli varovanci domačega trenerjaUroša Zormana, ki so v osmi minuti povedli s 4:2, a so Celjani šest minut kasneje nevtralizirali zaostanek in po golu Arsenija Dragaševića izenačili na 6:6, le dve minuti kasneje pa po dveh zadetkih Domna Novaka iz nasprotnega napada in 7-metrovke povedli z 8:6. A domača ekipa je - pri izključitvi Gregorja Potočnika - najprej naredila delni izid 2:0 in izenačila na 8:8, v naslednjih minutah pa še bolj zasenčila zasedbo iz Celja, ki so v 22. minuti ostali brez stebra obrambe Vida Poteka. Ta je prejel rdeči karton, potem ko je v glavo udaril Marka Kotarja. Dolenjci so v 23. minuti povedli z 11:8, na veliki odmor pa so se odpravili z lepo prednostjo štirih golov (14:10). Zdesetkani Celjani - manjkali so Josip Šarac, Patrik Leban, Filip Ivić, Tobias CvetkoinRadojica Čepić - niso vrgli puške v koruzo. Zaigrali so bojevito in zagrizeno ter po golu vratarja Miljana Vujovića v 46. minuti izid izenačili na 19:19, le minuto kasneje pa je Tadej Mazejgoste po dolgem času spet popeljal v vodstvo z 20:19.