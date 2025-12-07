Troboj za prvaka: Verstappen s prvega mesta, za njim Norris in Piastri

V Abu Dabiju se ob koncu sezone odvija izjemno napet finale svetovnega prvenstva v Formuli 1. Prvič po 15 letih se za naslov potegujejo trije dirkači – Lando Norris, Max Verstappen in Oscar Piastri. Verstappen je dirko začel z najboljšega startnega položaja, tik za njim pa oba McLarnova voznika. Najboljši izhodiščni položaj ima Norris, ki bi si z uvrstitvijo na stopničke zagotovil svoj prvi naslov svetovnega prvaka.

V Abu Dabiju se odvija prvi tristranski spopad za naslov po 15 letih, ko so se za prvo mesto udarili Sebastian Vettel (kasnejši prvak), Fernando Alonso in Mark Webber. Tokrat boj poteka med Landom Norrisom, Maxom Verstappnom in Oscarjem Piastrijem.

Matematika je preprosta, številke so na Norrisovi strani, a Formula 1 ne spoštuje vedno najpreprostejšega scenarija. Vsi trije dirkači imajo po sedem zmag. Odločilna razvrstitvena točka v primeru izenačenja so druga mesta: Norris jih ima osem, Verstappen pet, Piastri štiri.

Lando Norris: ena naloga – stopničke

Norrisova enačba je takšna: če konča na stopničkah, je svetovni prvak. Prvo, drugo ali tretje mesto – vse mu prinaša uspeh. Tudi če Verstappen in Piastri končata pred njim, tudi če sta prvi ali drugi, Norris pa tretji, so izračuni čisti.

To je vrsta prednosti, ki mu omogoča previdno vožnjo. Brez tveganj. Brez junaških trenutkov. Njegov McLaren je bil skoraj vse leto med tremi najhitrejšimi. Še en prihod na stopničke pa bo izpolnil otroške sanje. Če Norris konča četrti ali slabše, Verstappen in Piastri dobita priložnost, da mu ukradeta naslov.

Max Verstappen: lov na izjemen preobrat

Nizozemec za Norrisom zaostaja za 12 točk, da mu vzame naslov, ga mora prehiteti za vsaj 13 točk. Najčistejša pot je preprosta: zmagati in upati, da Norris ni med prvimi štirimi. Če je Verstappen drugi, mora biti Norris osmi ali slabši, Piastri pa ne sme zmagati. Če je Verstappen tretji, mora biti Norris deveti ali slabši, Piastri pa ne sme zmagati.

Oscar Piastri: tri sezone v F1 in najtežja naloga

Piastrijeve možnosti visijo na najtanjši niti. Za osvojitev prvega naslova mora zmagati, upati, da Norris konča šesti ali slabše, in preprečiti, da bi Verstappen zbral več točk od njega. Obstaja še ena, izjemno neverjetna možnost: Piastri konča drugi, Norris 10., Verstappen pa četrti ali slabše.

Avstralec je v zadnjem obdobju doživel velik padec, potem ko je še avgusta vodil prvenstvo za 34 točk po zmagi v Zandvoortu. Katar bi moral biti njegova odrešitev, a McLarnova strategija mu je odnesla zmago in morda tudi zadnjo realno možnost za lovoriko. A ključno vprašanje ostaja: ali lahko Verstappen zaključi enega največjih povratkov v zgodovini Formule 1? 12 točk je velika razlika v eni sami dirki, Norris pa tradicionalno blesti v Abu Dabiju.

Formula 1 se naslednje leto vrača na POP TV. Pro Plus je pridobil ekskluzivne pravice za prenos vseh dirk Formule 1 za naslednje tri sezone: 2026, 2027 in 2028. Prvi dirkaški vikend Formule 1 v Avstraliji je predviden za 8. marec 2026.

