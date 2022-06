Trojna zmaga Nejca Žnidarčiča, Anžeta Urankarja in Tima Novaka

Kajakaška proga v Celju se morda ne more pohvaliti z atraktivnimi brzicami, se pa lahko pohvali z glasnimi navijači in lepim vzdušjem, ki so ga pričarali ta konec tedna ob reki Savinji. Oddolžili so se jim tudi slovenski tekmovalci in tekmovalke, ki so poskrbeli za enkratne rezultate.

Še posebej je bilo na tribunah vroče, ko je bil na sporedu moški kajakaški finale, kjer je bilo v ognju za kolajno kar pet slovenskih čolnov. Slovenci so izkoristili domačo progo in poskrbeli za trojno zmago. Po zmagi na petkovem sprintu in naslovu svetovnega prvaka pretekli konec tedna v Franciji je Nejc Žnidarčič zabeležil še eno zmago na Savinji. S temi dosežki je tudi zbral dovolj točk za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Po še enem uspešnem nastopu je povedal: "Proga je zelo kratka, mislim da najkrajša v svetovnem pokalu, dolga le 30 sekund. Za primerjavo, prejšnji teden na svetovnem prvenstvu je bila dolga minuto in sedemnajst sekund, torej je ta skoraj trikrat krajša. Temu primerni so bili tudi zaostanki. Šest stotink je šlo danes v mojo korist. S tem rezultatom sem zelo zadovoljen."

Tako kot v petek se je na drugo mesto uvrstil Anže Urankar, ki je bil počasnejši za vsega šest stotink: "Zadovoljen sem s svojimi predstavami, mi gre pa precej v nos boja v prvem delu proge, saj mislim, da bi bili rezultati, če te boje ne bi bilo, drugačni. Ampak takšen je šport."