Trojno italijansko slavje v Assnu, Sam Lowes zdrsnil s steze

Pred dirkači razreda Superbike je tretji dirkaški vikend v sezoni 2025. Sprva so bile na vrsti kvalifikacije, v katerih je z odličnim časom 1:32.596 do svojega prvega 'pola' prišel britanski dirkač Sam Lowes. Iz prve startne vrste sta v popoldansko dirko vstopila tudi Nicolo Bulega in Toprak Razgatlioglu, a Britanec ni zdržal, saj je zdrsnil s steze, medtem ko je Bulega skupaj z rojakoma Andreo Locatellijem in Danilom Petruccijem poskrbel za trojno italijansko slavje v Assnu.