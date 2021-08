Trtnik kljub porazu zadovoljen z igro ob paraolimpijskem prvencu

Začetka prvega in drugega niza sta bila sicer zelo dobra, saj je Slovenec obakrat povedel. Potem je njegov kitajski nasprotnik pobegnil ter povedel z 8:6 in 9:7 v prvem nizu, kar je Trtniku še uspelo skoraj izničiti, toda po znižanju na 9:10 je nazadnje le slavil Keli.

Podobno je bilo v tretjem: Trtnik je po dobrem začetku zaostal, ob izidu 6:10 za tekmeca se je zdelo, da nima več pravih možnosti. A je uprizoril še eno vrnitev, ubranil tri zaključne žogice za 9:10, potem pa se je niz vendarle končal tako kot prvi. "Prva dva niza sta bila zelo napeta. V tretjem je pri kakšni točki 'odšla' glava, sicer bi se lahko končalo drugače. Če bi dobil nekaj točk, bi bilo mogoče drugače," je prvi dvoboj podoživel Trtnik.

V tretjem nizu je bil nato Keli le premočan in zanesljivo je zmagal z 11:6.

O kakšni tremi pred začetkom pa pri Trtniku ni bilo mogoče govoriti: "Vedel sem, da jo bo bolj čutil on, ker je bil favorit. Skušal sem biti čim bolj miren in zbran in na začetku je to delovalo. Pričakoval sem njegovo igro, že na treningu sem videl, da ima res dobre udarce. To se je tudi zgodilo pri teh pomembnih točkah, recimo pri 9:9. Tudi trener mi je svetoval, naj se ne zanašam preveč na moč, ampak naj pametno ostanem v igri."