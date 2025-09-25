Trumpov obisk dviguje napetost pred začetkom Ryderjevega pokala

Na prizorišču razburljivega tekmovanja na dnevni ravni pričakujejo več kot 50.000 gledalcev. Domači ljubitelji golfa bodo glasno podprli ameriške igralce, evropske pa bodo po vsej verjetnosti pričakali z neusmiljenimi provokacijami. "Upam, da bo v petek popoln kaos," je dejal osmi igralec na lestvici PGA Collin Morikawa in dodal: "To bomo skušali izkoristiti v našo prid. Upam, da bodo naši privrženci šli do konca."
Anglež Tommy Fleetwood, ki je avgusta v Atlanti dosegel svojo prvo zmago na turneji PGA, je priznal, da bo pritisk ogromen. "Gre za Ryderjev pokal in živčnost bo prisotna že na prvem udarcu," meni Fleetwood in dodaja, da bo ameriška ekipa še posebej motivirana po porazu v Rimu pred dvema letoma.
ZDA za končno zmago potrebuje 14,5 točke, Evropa pa 14 točk za ohranitev pokala. V skupnem seštevku Američani sicer vodijo s 27:15, ekipi pa sta se dvakrat razšli z nedoločenim izidom.
Za ZDA bodo nastopili Scottie Scheffler, J.J. Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English, Bryson DeChambeau, Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantlay in Sam Burns, za Evropo pa Rory McIlroy (Severna Irska), Robert MacIntyre (Škotska), Tommy Fleetwood, Justin Rose, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton (vsi Anglija), Shane Lowry (Irska), Sepp Straka (Avstrija), Ludvig Aberg (Švedska), Viktor Hovland (Norveška) in Jon Rahm (Španija). Novinec je Danec Rasmus Hojgaard, ki je nasledil brata dvojčka Nicolaija.
