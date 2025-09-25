Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Trumpov obisk dviguje napetost pred začetkom Ryderjevega pokala

New York, 25. 09. 2025 08.27 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

V petek se bo na legendarnem igrišču Bethpage Black v predmestju New Yorka začel 45. Ryderjev pokal v golfu. Temperaturo na enem najbolj spektakularnih tekmovanj med reprezentancama ZDA in Evrope bo že uvodni dan tekmovanja dvignil obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa, sicer velikega navdušenca nad golfom.

Ryderjev pokal
Ryderjev pokal FOTO: AP

Na prizorišču razburljivega tekmovanja na dnevni ravni pričakujejo več kot 50.000 gledalcev. Domači ljubitelji golfa bodo glasno podprli ameriške igralce, evropske pa bodo po vsej verjetnosti pričakali z neusmiljenimi provokacijami. "Upam, da bo v petek popoln kaos," je dejal osmi igralec na lestvici PGA Collin Morikawa in dodal: "To bomo skušali izkoristiti v našo prid. Upam, da bodo naši privrženci šli do konca."

Anglež Tommy Fleetwood, ki je avgusta v Atlanti dosegel svojo prvo zmago na turneji PGA, je priznal, da bo pritisk ogromen. "Gre za Ryderjev pokal in živčnost bo prisotna že na prvem udarcu," meni Fleetwood in dodaja, da bo ameriška ekipa še posebej motivirana po porazu v Rimu pred dvema letoma.

ZDA za končno zmago potrebuje 14,5 točke, Evropa pa 14 točk za ohranitev pokala. V skupnem seštevku Američani sicer vodijo s 27:15, ekipi pa sta se dvakrat razšli z nedoločenim izidom.

Ryderjev pokal
Ryderjev pokal FOTO: AP

Za ZDA bodo nastopili Scottie Scheffler, J.J. Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English, Bryson DeChambeau, Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantlay in Sam Burns, za Evropo pa Rory McIlroy (Severna Irska), Robert MacIntyre (Škotska), Tommy Fleetwood, Justin Rose, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton (vsi Anglija), Shane Lowry (Irska), Sepp Straka (Avstrija), Ludvig Aberg (Švedska), Viktor Hovland (Norveška) in Jon Rahm (Španija). Novinec je Danec Rasmus Hojgaard, ki je nasledil brata dvojčka Nicolaija.

golf donald trump ryderjev pokal
Naslednji članek

Desetkratna svetovna prvakinja na sojenje zaradi kraje kreditne kartice

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256