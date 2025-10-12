Tržaška Arca s pomočjo taktike Čopija prva na Barkovljanki

Šesta je bila slovenska jadrnica Shining Davida Bartola in s krmarjem Željkom Perovićem . Slednja je bila dan prej na slovenski jadralski poti do Trsta med 40 udeleženci druga za zmagovitim Generalijem s krmarjem Samom Žvanom . Na tej regati je bila tretja Adriatic Europa Dušana Puha , ki je bila z 10. mestom na Barkovljanki danes druga slovenska posadka.

Arca je slavila skupno četrtič. Kot druga je v današnjem sončnem vremenu skozi ciljno črto pred Velikim trgom v Trstu prijadrala italijanska Marta 07 s krmarko Marto Benussi v družinskem dvoboju očeta in hčerke za zmago. Tretja je bila prav tako italijanska jadrnica Prosecco DOC Shockwave 3 s slovenskim krmarjem Mitjo Kosmino .

Na današnjem startu je bilo 1865 jadrnic, največ v zadnjih šestih letih. Veter je bil tako kot na sobotni slovenski regati do Trsta precej boljši od napovedanega v uradnih meteoroloških prognozah. Na startni črti je pihal z jakostjo šestih vozlov, pred gradom Miramar pa že z 12 vozli ter s sunki okrog 15 vozlov.

Na obratu pri prvi boji, kjer je bilo nekaj manj vetra, je vodila Arca, druga je bila Marta 07, sledila je Prosecco DOC Shockwave. Furio in Marta Benussi sta se po prvi boji oddaljila od skupine in si nato pridobila več kot 20-minutno prednost pred ostalimi.

Arca in Marta 07 sta šli prvi tudi mimo druge in tretje boje ter si prijadrali še večjo prednost, favorizirana Arca pa je nato prepričljivo zmagala.

"Navdušen sem, imeli smo fantastično dirko in zdaj imamo tudi drugo mesto v mladi ekipi, moja hči Marta je bila čudovita," so bile Benussijeve prve besede za organizatorje tekmovanja, ki so jih predvajali na obali. Nato je pred prihodom v marino predal krmilo svoji ženi.

Šlo pa je za pravi družinski dvoboj za pokal, saj so poleg žene in hčerke v dvoboj vpleteni še drugi člani družine. Martin fant je bil na Arci, Furiov brat Gabriele in brat Martinega fanta pa na Marti 07.

Današnja regata je predstavljala osrednji dogodek večdnevnega jadralskega praznika na tržaškem, v sklopu katerega so se zvrstili številni drugi dogodki, bilo jih je skoraj 600. Med njimi je bilo precej slovenskih, na Velikem trgu so se tako v soboto predstavile tudi slovenske tržaške narodne noše.

Osrednja regata, najmnožičnejša s skupinskim startom na svetu, je ime dobila po Barkovljah, nekdaj slovenski ribiški vasici in zdaj tržaški četrti. Zadnja slovenska jadrnica, ki je zmagala na Barcolani, je bila Way of Life leta 2019 pod vodstvom Gašperja Vinčeca.

Koprčan se je tedaj pridružil dvema dotedanjima zmagovitima slovenskima krmarjema, ki sta skupaj slavila petkrat. Puh je leta 1994 zmagal z jadrnico Fanatic, najuspešnejši slovenski krmar na Barkovljanki Kosmina pa je med letoma 1995 in 1997 trikrat zmagal z Gaio Legend. Zaradi tega je slovenska posadka pokal prejela v trajno last, leta 2009 pa je bil Kosmina nato prvi še z Maxi Jeno.