Tržaški zaliv 55. v znamenju najbolj množične jadralske regate

Organizatorji Barkovljanke so sicer lani pred regato napovedovali okrog 2000 jadrnic, registriranih za nastop pa je bilo precej manj, 1614. Ob jubilejni 50. izvedbi leta 2018 so v vseh kategorijah zabeležili rekordnih 2689 vpisanih posadk.

Start letošnje regate bo ob 10.30 med Barkovljami in gradom Miramare, cilj bo pred Velikim trgom v Trstu. Ameriške jadrnice Deep Blue s krmarko Wendy Schmidt, lanske zmagovalke, ne bo na startni črti, za zmago pa bi se lahko potegovali tržaški Arca in Portopiccolo s slovenskim krmarjem Mitjo Kosmino ter Way of Life. Zaradi napovedanega zelo šibkega vetra pa se lahko zgodijo tudi večja presenečenja.

Na jadrnici Way of Life bo polovica slovenske posadke. Predlani je ekipo do zmage popeljal koprski olimpijec Gašper Vinčec, ki pa ga letos ne bo ne v vlogi krmarja, ker se bo posvetil mladinskemu projektu. Kosmina pa je najuspešnejši slovenski predstavnik na barkovljanki, med letoma 1995 in 1997 je trikrat zmagal z Gaio Legend, zaradi tega je slovenska posadka pokal prejela tudi v trajno last, leta 2009 pa je bil za četrto slavje prvi z Maxi Jeno.