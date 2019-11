Tsitsipas piko na i sezoni postavil z zmago v finalu nad Thiemom

Za Stefanosa Tsitsipasa, ki je prvič v karieri nastopil na zaključnem turnirju sezone, je to največji uspeh v karieri. S tem je postal šesti najmlajši zmagovalec zaključnih turnirjev in prvi po Avstralcu Lleytonu Hewittu, ki je bil leta 2001 star dvajset let. Rekorder v petdesetletni zgodovini turnirja ostaja Američan John McEnroe, ki je leta 1978 lovoriko osvojil z devetnajstimi leti.

Zanimivo, da je vseh pet dosedanjih najmlajših zmagovalcev nato prišlo do številke ena na lestvici ATP. To so bili poleg McEnroeja in Hewitta še Pete Sampras, Andre Agassi in Boris Becker.

Turnir v Londonu je četrto leto v nizu osvojil igralec, ki do sedaj še ni zmagal na zaključnih turnirjih. Lani je bil to Nemec Alexander Zverev, 2017 Bolgar Grigor Dimitrov, še eno leto prej Škot Andy Murray. Nazadnje se je to zgodilo med letoma 1988 in 1991, ko so slavili Boris Becker, Stefan Edberg, Andre Agassi in Pete Sampras.