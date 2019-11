Tsitsipas prek Federerja v finale zaključnega turnirja

Enaindvajsetletni Grk Stefanos Tsitsipas je prvi finalist zaključnega turnirja najboljših osmih igralcev sveta v Londonu. V polfinalu je po uri in 36 minutah igre premagal sedemnajst let starejšega Rogerja Federerja s 6:3, 6:4, v finalu pa se bo pomeril z zmagovalcem dvoboja med Avstrijcem Dominicom Thiemom in Nemcem Alexandrom Zverevom.

Stefanos Tsitsipas je ugnal Rogerja Federerja. FOTO: AP GrkStefanos Tsitsipas, ki prvič v karieri nastopa na zaključnem turnirju sezone, je najmlajši finalist tega turnirja po Argentincu Juanu Martinu del Potru 2009, hkrati pa je z zmago proti Švicarju poskrbel, da četrto leto zapored zmagovalec zaključnega turnirja ne bo eden od "treh velikih". Španec Rafael Nadal in Srb Novak Đoković se nista uvrstila v polfinale, Federer pa je v svojem šestnajstem nastopu v polfinalu tega turnirja zapravil možnost za sedmo lovoriko na zaključnih turnirjih. Dvoboj je odločil izkoristek žog za odvzem servisa. Medtem ko je Tsitsipas naredil tri "breake" iz štirih priložnosti, je Federer izkoristil le eno od dvanajstih žog. Grk je po partiji priznal, da je bila to njegova najboljša predstava to sezono."Ponosen sem na svojo igro in dejstvo, da sem premagal takšnega igralca, kot je Federer. Velika čast je igrati proti takemu šampionu," je dejal Tsitsipas. Ne glede na razplet drugega polfinala je tudi jasno, da bo zmagovalec turnirja igralec, ki še ni osvojil grand slama. To se je doslej zgodilo le trikrat - Alex Corretja (1998), David Nalbandian (2005), Nikolaj Davidenko(2009). Izid, polfinale (nagradni sklad 9 milijonov dolarjev):

Stefanos Tsitsipas (Grč/7) - Roger Federer (Švi/3) 6:3, 6:4.