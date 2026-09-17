'Tudi Aalborg ima šibke točke, lahko ga presenetimo'

Nocojšnji obračun iz Zlatoroga, kjer bo Celje Pivovarna Laško v drugem krogu skupinskega dela elitne Lige prvakov gostilo danski Aalborg, lahko v neposrednem prenosu od 18.35 dalje spremljate na Kanalu A in VOYO!

Nanje - na šibke točke tokratnega tekmeca namreč -, ki je sicer izjemen v vseh pogledih, je v napovedi pred tekmo opozoril tudi eden najbolj nadarjenih organizatorjev igre na svetu Aljuš Anžič, ki je bil z 11 zadetki na uvodni tekmi Lige prvakov v Zagrebu daleč najboljši posameznik v dresu Celja Pivovarne Laško.

"Cilj na vsaki tekmi je, ne glede na kakovost nasprotnika, zmaga. Aalborg je ena najboljših ekip v Evropi. Imajo odlično zmes izkušenih in mladih igralcev. Zavedamo se, da so Danci v vlogi favorita, a mi se ne bomo predali. Dali bomo vse od sebe in storili vse, da jih presenetimo. Igramo pred domačim občinstvom in res si želim, da bi Zlatorog pokal po šivih," pred tekmo z atraktivnim nasprotnikom, ki je v uvodnem krogu v skupini C na domačem igrišču "le" remiziral s Paris Saint Germainom, pravi Anžič.