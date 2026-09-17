'Tudi Aalborg ima šibke točke, lahko ga presenetimo'

Nanje - na šibke točke tokratnega tekmeca namreč -, ki je sicer izjemen v vseh pogledih, je v napovedi pred tekmo opozoril tudi eden najbolj nadarjenih organizatorjev igre na svetu Aljuš Anžič, ki je bil z 11 zadetki na uvodni tekmi Lige prvakov v Zagrebu daleč najboljši posameznik v dresu Celja Pivovarne Laško.
"Cilj na vsaki tekmi je, ne glede na kakovost nasprotnika, zmaga. Aalborg je ena najboljših ekip v Evropi. Imajo odlično zmes izkušenih in mladih igralcev. Zavedamo se, da so Danci v vlogi favorita, a mi se ne bomo predali. Dali bomo vse od sebe in storili vse, da jih presenetimo. Igramo pred domačim občinstvom in res si želim, da bi Zlatorog pokal po šivih," pred tekmo z atraktivnim nasprotnikom, ki je v uvodnem krogu v skupini C na domačem igrišču "le" remiziral s Paris Saint Germainom, pravi Anžič.
"Odigrati moramo zbrano in odgovorno vseh 60 minut. Proti tako kakovostnemu nasprotniku si ne smeš privoščiti večjih napak. Veliko bo odvisno od igre v obrambi, v napadu pa imamo veliko različnih rešitev. Morda smo v zadnjem času v malce slabši formi, a to ne pomeni, da nismo zmožni premagati Dancev. Tudi oni imajo šibke točke, le izkoristiti jih moramo in jih obrniti v svojo korist," je prepričan izjemno nadarjeni organizator igre Celja.
"Naša mladost ima zagotovo svoje prednosti. Smo hitri, agresivni in tudi pozitivno predrzni. Smo tudi izjemno motivirani in željni dokazovanja. Proti nam nikomur ne bo lahko, tudi v Ligi prvakov ne. Že pred začetkom tekmovanja smo si obljubili, da bomo ne glede na zahtevnost nasprotnikov v skupinskem delu na vsaki tekmi šli na zmago. Tudi tokrat ne bo nič drugače," še dodaja Aljuš Anžič.
Liga prvakov, skupina C, drugi krog, izid:
Celje Pivovarna Laško - Aalborg -:- (-:-)
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