Tudi Asiago boljši od zmajev

Pred reprezentančno akcijo, na kateri slovenskim hokejistom v Budimpešti tudi ni šlo po načrtih, so Ljubljančani imeli slabo serijo šestih porazov in le eno zmago. Z Italijani so izgubili v gosteh pred 14 dnevi, tudi tokrat pa niso delovali najbolje. Delali so preveč napak, na srečo pa so imeli razpoloženega vratarja Anthonyja Morrona , ki jih je reševal in skrbel, da so bili do konca v igri za vsaj podaljšek.

Ljubljanski hokejisti so na prvi od treh domačih tekem v regionalni ligi v tem tednu lovili konec slabe serije zadnjih tednov. A tudi prva tekma po reprezentančnem premoru se ni izšla po njihovih željah, še drugič v zadnjih tednih so klonili proti staremu znancu iz alpske lige Asiagu, tokrat na domačem ledu z 1:2.

V prvi polovici so hokejisti Asiaga dobro izkoriščali svoje priložnosti. Ob koncu prve tretjine so zadeli, ko so imeli prvič na tekmi igralca več. V drugi tretjini so bili domači enakovredni, a so po eni od napak v obrambi tekmeci pobegnili v protinapad ter povišali vodstvo. Za kanček upanja je nato poskrbel Joseph Garreffa, ki je pred zadnjo tretjino dosegel zadetek za 1:2.

V zadnjem delu je skušala domača zasedba priti do izenačenja. Bila je v prednosti pri številu strelov (na koncu 37-23), toda Asiago je znal zadržati minimalen naskok, zadel tudi okvir gola, Morrone pa je imel tudi nekaj dobrih obramb. Priložnost za kaj več so imeli zeleno-beli ob koncu, ko so najprej imeli "power play", a je ostal neizkoriščen. V zadnji minuti in 15 sekundah pa so poskušali še brez vratarja, a tudi v tem elementu tokrat niso bili uspešni. Na lestvici so ostali na 11. mestu, a današnji tekmeci zdaj zaostajajo le še dve točki.

V petek bo v Tivoliju gostoval Gradec, v soboto pa še Innsbruck.