Tudi Leclerc drugi dan testiranj s ferrarijem zelo hiter

Med najhitrejše tri se je prebil še Haasov Kevin Magnussens časom 1:19,206, zaradi težav s sedežem pa je moral v garažo hitreje od kolegov. To je pomenilo, da je rezervni dirkač Pietro Fittipaldi, vnuk legendarnega Brazilca in dvakratnega prvaka Emersona Fittipaldija, nastopil še hitreje od napovedanega sredinega debija. Četrti je bil Alexander Albon(Toro Rosso), še en novinec Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) pa je bil peti in prehitel je tudi Valtterija Bottasa(Mercedes), ki je v zadnjih 15 minutah rešil nekaj ponosa srebrnim.

Ti so spet razdelili naloge med Bottasa in svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona, ki je na stezi postavil šele deseti čas, a se z dosežki v šampionski ekipi niso obremenjevali, saj so se očitno osredotočili zgolj na kilometrino. Nič bolje ni šlo Red Bulloma Pierru Gaslyju in Danielu Ricciardu, ki sta bila sedmi in deveti, saj je Ricciardo uspelo opraviti zgolj 28 krogov, predvsem zaradi težav z zadnjim krilcem, ki se mu je odlomilo ob spuščanju proti prvemu ovinku. Njegov namestnik Gasly se je približal okroglim stotim krogom, nato pa izgubil nadzor nad dirkalnikom in poškodoval njegov zadek ob ogradi 12. ovinka. Med oba se je prebil novi član ekipe Nico Hülkenberg.