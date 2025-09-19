Svetli način
Tudi legendarni bejzbolist Kershaw napovedal skorajšnje slovo

Los Angeles, 19. 09. 2025 07.44 | Posodobljeno pred 57 minutami

STA , A.V.
Odlični metalec bejzbolske ekipe Los Angeles Dodgers Clayton Kershaw, trikratni dobitnik nagrade Cy Young za najboljšega metalca lige MLB, je na isti dan kot hokejska legenda losangeleških kraljev Anže Kopitar napovedal slovo. Kershaw, ki je pomagal Dodgers do dveh naslovov prvaka world series, pravi, da se bo po sezoni upokojil.

Sedemintridesetletni bejzbolist je dejal, da je odločitev o koncu kariere v njem zorela že zadnje štiri sezone, pa si je vsakič premislil. Tokrat si ne bo, je poudaril bodoči član hrama športnih junakov.

Clayton Kershaw se bo upokojil po 18 sezonah v MLB z 222 zmagami ter več kot 3000 strikeouti tekmecev. Večino sezone 2024 je bil poškodovan, to sezono pa si želi Dodgersem pomagati še do enega naslova. Na domačem stadionu ga najprej čaka tekma proti San Francisco Giantsom.

"Ta tekma je pomembna za obe ekipi," je Kershaw povedal o prihajajočem spopadu, v katerem si Dodgersi poskušajo zagotoviti naslov prvaka zahodne divizije in narediti korak k obrambi naslova world series.

Novici o slovesu Kershawa se na svoji izredni novinarski konferenci Los Angeles Kings ni mogel izogniti niti slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar. Legendarni član kraljev, ki je tudi sam po 20 sezonah v ligi NHL napovedal športno upokojitev, je v smehu dejal, da je ta dobrodošla.

"To je super zame!" je novico v smehu pospremil kapetan kraljev in dodal: "Tako vsaj ne bom deležen največje pozornosti."

