Kaj prinaša športno leto 2025?

Čeprav brez olimpijskih iger in nogometnega svetovnega ali celinskega prvenstva, bo tudi leto 2025 polno športnih vrhuncev. Ob nogometaših, rokometaših, odbojkarjih in hokejistih bomo Slovenci spet podrobno spremljali zimo, kolesarje, judoiste in vse tiste, ki so navduševali pretekla leta.

OGLAS

Skakalke in skakalci novoletnega premora ne poznajo. Zadnji decembrski dan je z zmago navdušila Nika Prevc. FOTO: AP icon-expand

Prehod v novo leto bo kot vsakič zimsko obarvan z novoletnima turnejama smučarskih skakalcev in tekačev, s tekmama prvi dan leta 2025 pa bodo imele svojo mini-turnejo tudi skakalke v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu. Svetovna zimska prvenstva Zima 2024/25 bo posebej pomembna, saj gre za predolimpijsko leto, ki bo ponujalo sito in generalko za naslednje olimpijske igre februarja 2026 v Italiji. Ključen mesec bo februar, ko se bodo alpski smučarji za nazive najboljših na svetu merili v avstrijskem Saalbachu, biatlonci v švicarskem Lenzerheideju in nordijski smučarji v Trondheimu. Deskarji, pred novim letom so spet zablesteli tudi Slovenci, bodo na SP nastopali v drugi polovici marca v Švici. Tradicionalno se bodo spet predstavili slovenski prireditelji svetovnega pokala. Že 4. in 5. januarja bodo na podkorenski strmini alpske smučarke, moški pokal Vitranc v Kranjski Gori bo na sporedu 1. in 2. marca. Deskarji bodo na Rogli za svetovni pokal tekmovali 25. januarja, skakalke 15. in 16. februarja na Ljubnem ob Savinji. Biatlonci se bodo na Pokljuki zbrali na predzadnji tekmi sezone med 13. in 16. marcem. Planica bo od 28. do 30. marca gostila finale svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Anže Kopitar je v svoji 18. sezoni v ligi NHL v izjemni formi. FOTO: AP icon-expand

Pred hokejisti velik izziv Ljubitelji zime bodo vse do maja stiskali tudi pesti za Anžeta Kopitarja, ki v Los Angelesu uspešno igra že 18. sezono v ligi NHL. Reprezentanco pa po lanskem uspehu v nižjem rangu v Bolzanu maja v Stockholmu čaka svetovno prvenstvo elitne divizije, kjer bodo tekmice v predtekmovanju Avstrija, Kanada, Finska, Francija, Latvija, Slovaška in Švedska.

rokometaši imajo po lanskem četrtem mestu na OI na letošnjem SP visoka pričakovanja. FOTO: AP icon-expand

Rokometna elita v naši bližini V začetku leta bo živahno tudi v dvoranah. Prvi bodo šli že januarja "na nož" rokometaši na svetovnem prvenstvu, ki ga gostijo Hrvaška, Danska in Norveška. Slovenija, četrta z olimpijskega turnirja, predtekmovanje igra v Zagrebu v skupini z Islandijo, Kubo in Zelenortskimi otoki. Rokometašice svetovno prvenstvo čaka novembra.

Tadej Pogačar bo branil zmago na dirki po Franciji. FOTO: AP icon-expand

Še eno izjemno leto za slovensko kolesarstvo? Znani so termini športnika leta 2024 Tadeja Pogačarja, zmagovalca Gira, Toura in svetovnega prvaka ter drugega slovenskega kolesarskega asa in zmagovalca Vuelte Primoža Rogliča, ki se jima ponujajo italijanska, francoska in španska pentlja v klasičnih terminih. Svetovna serija se bo začela konec januarja v Avstraliji. Svetovno prvenstvo bo konec septembra gostil Kigali v Ruandi, evropsko prvenstvo bo mesec dni kasneje v Franciji. Na dirki po Sloveniji se bodo kolesarji predstavili v novem terminu med 4. in 8. junijem.

Janja Garnbret si bo po novem "zlatem" letu vzela nekaj več tekmovalnega premora. FOTO: Profimeda icon-expand

Skrajšan spored za Janjo Garnbret Olimpijsko prvakinjo v plezanju Janjo Garnbret, športnico leta 2024, čaka skrajšan program. Sezona plezalcev se začne s prvo tekmo svetovnega pokala na balvanih na Kitajskem, a bo Garnbret prvič nastopila junija v Innsbrucku. Za domače navijače bo najbolj zanimiva tekma svetovnega pokala 5. in 6. septembra v Kopru, ki je hkrati generalka pred septembrskim svetovnim prvenstvom v Seulu, kjer bo imela tretji in glavni izziv. Za zlato judoistko iz Pariza Andrejo Leški se sezona začenja februarja na grand slamu v Parizu, kjer je leta 2024 z olimpijskim zlatom dosegla uspeh kariere. Vrhunca sezone bosta aprilsko evropsko prvenstvo v Črni gori in junijsko svetovno prvenstvo v Budimpešti. Spremembe so tudi doma, saj je evropski pokal v Podčetrtku zamenjala tekma European Open, ki šteje tudi za točke mednarodne zveze in bo na sporedu 8. in 9. februarja v Črnučah.

Nogometaši, ki so lani na Euru poskrbeli za evforijo, si bodo letos skušali priigrati mesto na SP 2026. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V nogometu v ospredju boj za mundial in evropska spomlad Ekipa leta 2024 so po uspešnem nastopu na evropskem prvenstvu 2024 postali nogometaši. Ti imajo pred seboj dva velika izziva. S Slovaško se bodo spomladi pomerili za obstanek v skupini B lige narodov, še večji izziv pa bo vnovična uvrstitev na svetovno prvenstvo 2026, kjer Slovenije ni bilo vse od leta 2010. Tekmeci v kvalifikacijah so Švica, Švedska in Kosovo. Kvalifikacije se bodo za večino reprezentanc začele marca, a za Slovenijo in njene tekmice šele septembra, saj gre za skupino z zgolj štirimi reprezentancami.

"Mlajši brat" na veliki sceni ostaja futsal, kjer se bodo Slovenci z Norvežani, Madžari in Črnogorci vse do 18. aprila borili za EP 2026. Klubski nogometni termini so znani. Finale lige prvakov bo 31. maja v Münchnu, finale evropske lige tri dni prej v Vroclavu. Finale konferenčne lige, kjer zgodovinske mejnike postavljata ljubljanska Olimpija in Celje, bo 21. maja v Bilbau.

Zmaje čaka Borac, Celje se bo pomerilo z Apoelom. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Obe slovenski ekipi sta si priigrali dodatne tekme za uvrstitev med 16 najboljših, oziroma za osmino finala. Olimpijo 13. in 20. februarja čakata tekmi z Borcem iz Banjaluke, Celjane pa ciprski Apoel. Posebna poslastica bo klubsko nogometno svetovno prvenstvo med 15. junijem in 13. julijem v ZDA. Nogometašice konec leta čaka evropsko prvenstvo, Slovenke pa najprej liga narodov v skupini B2.

Luka Dončić z Dallasom sodi med glavne favorite za naslov prvaka lige NBA. FOTO: AP icon-expand

Dončić z Dallasom še korak naprej kot lani? Ljubitelji košarke upajo, da bo Luka Dončić z Dallasom v ligi NBA prišel še korak dlje od lanskega finala z Bostonom. A Ljubljančan bo moral prej pozdraviti poškodbo mečne mišice, zaradi kateri bo predvidoma manjkal več tednov in upati, da bodo soigralci ob njegovi odsotnosti držali mesta za končnico. Znani bodo tudi prvaki domačih in regionalnih lig ter evropski klubski prvak v košarki, ki ga bo dal turnir konec maja v Abu Dabiju. Moška in ženska reprezentanca pa morata najprej dokončati kvalifikacije, preden bodo dekleta junija, moški pa konec avgusta in septembra, nastopili na evropskih prvenstvih.

Odbojkarje po neuspehu na OI znova čaka liga narodov. FOTO: AP icon-expand

Odbojkarska liga narodov spet v Stožicah Odbojkarje in odbojkarice v mednarodnih tekmovanjih najprej čaka liga narodov. Eden od moških turnirjev bo med 16. in 20. julijem tudi v Ljubljani. Odbojkarice poleti čaka premiera SP na Tajskem, kjer bodo tekmice v predtekmovalni skupini D ZDA, Češka in Argentina. Moška vrsta pa je uvrščena na SP na Filipinih, kjer jo septembra v predtekmovanju čakajo obračuni s Čilom, Bolgarijo in Nemčijo. Najboljši na svetu v odbojki na mivki bodo znani novembra v Avstraliji. V klubskih tekmovanjih so v ligi prvakov še vedno aktivni odbojkarji ACH Volleyja in odbojkarice Calcit Kamnika ter rokometašice Krima. V Evropi so vtis končno popravili tudi košarkarji Cedevite Olimpije v evropskem pokalu. Slovenci visoko merijo tudi v regionalnih klubskih tekmovanjih v odbojki.

Jadralce, tudi srebrnega olimpijca Tonija Vodiška, ki okreva po poškodbi, maja čaka evropsko prvenstvo v Kielu, oktobra v Cagliariju pa svetovno prvenstvo. Petkratni svetovni prvak Tim Gajser bo sezono motokrosa začel marca v Argentini na povsem novi stezi v Cordobi. Finale sezone bo, tudi tu gre za premiero, septembra v avstralskem Darwinu. Stalnica med dobitniki kolajn so slovenski kajakaš in kanuisti na divjih vodah. Vaires-sur-Marne bo v drugi polovici maja gostil evropsko prvenstvo, konec avgusta se bodo najboljši zbrali na svetovnem pokalu v Tacnu, v začetku oktobra bodo svetovni prvaki znani na olimpijski progi v avstralskem Penrithu. Telovadci se bodo med drugim sredi maja zbrali na svetovnem pokalu v Kopru, teden dni kasneje pa se bodo v Leipzigu merili za evropske naslove. Svetovno prvenstvo bo konec oktobra v Džakarti. Ritmičarke, tudi lani bronasta na EP ter SP in šesta na igrah v Parizu Jekaterina Vedenejeva, bodo na evropskem prvenstvu tekmovale julija v Talinu. Avgusta bo svetovno prvenstvo v Riu de Janeiru.

Neza Klančar je v Parizu zasedla odlično 6. mesto. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand