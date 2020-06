Tudi letos akcija 24 ur veslanja za dober namen

"Letos še sedmo leto po vrsti združujemo humanitarno akcijo 24 ur veslanja za dober namen z osebnim izzivom, pri katerem preverjamo, koliko smo sposobni preveslati v 24 urah na krožni progi na reki Ljubljanici, ki poteka skozi središče mesta med Livado in Ambroževim trgom,"so zapisali pri Kajakaški zvezi Slovenije.

24-urno veslanje je izziv le za najbolj vztrajne, saj je do sedaj rekordni dosežek 165 kilometrov, preveslanih v 24 urah. Posameznik pa lahko prevesla le en krog in s tem sodeluje v humanitarni akciji. Začetek dogodka bo v petek, 19. junija, ob 14. uri na Kajak kanu klubu Ljubljana, konec pa 24 ur kasneje na istem prizorišču.

Sofinancirali bodo letovanje otrok v Pacugu

Ljubljanski klub bo za vse, ki nimajo svoje kajakaške opreme, zagotovil večje število kanujev in rekreativnih kajakov za začetnike. Prisotni bodo tudi usposobljeni učitelji kajaka, ki bodo pred spustom delili osnovne napotke za prve zavesljaje. V Sloveniji veliko število otrok živi pod pragom revščine. Mnogo družin nima sredstev niti za osnovno preživetje, kaj šele za počitnice, zato je potreb po brezplačnih počitnicah vedno več, kot je možnosti.

"Organizatorji spusta‒Kajakaška zveza Slovenije, Kajak kanu klub Ljubljana in dobrodelno društvo Hiša sonca‒smo se odločili, da letošnji izkupiček iz prijavnin, donacij in sponzorstva namenimo sofinanciranju letovanja otrok v letovišču Pacug na slovenski obali, ki ga upravlja Zveza prijateljev mladine Slovenije Vič-Rudnik," so še povedali pri kajakaški zvezi.