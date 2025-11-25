Tudi letos nagrada za motošportnika leta Gajserju

Slovenski zvezdnik motokrosa Tim Gajser je tudi letos motošportnik leta v Sloveniji. Na današnji slavnostni prireditvi krovne zveze AMZS v Ljubljani so poleg glavne nagrade večera podelili še številna priznanja za dosežke v mednarodni in domači konkurenci v sezoni 2025.

Tim Gajser FOTO: AMZS icon-expand

Tim Gajser je nagrado prejel enajstič v nizu. Letos si jo je zaslužil za deveto mesto v skupnem seštevku sezone v elitnem razredu MXGP, čeprav je skoraj polovico sezone moral izpustiti zaradi poškodbe.

Tim Gajser FOTO: AMZS icon-expand

"Zahvala AMZS za podeljeno, že 11. nagrado za športnika leta. To je res lep dosežek in sem zelo vesel in ponosen. Letošnja sezona se je začela sanjsko, potem tista poškodba, potem sem se skušal vrniti na koncu. Prihajal sem v vedno boljšo formo, potem pa tisti vrhunec sezone na pokalu narodov, ko smo s fanti naredili ta zgodovinski rezultat. A zame je bila sezona zelo težka, že dvakrat mi je prej naslov spolzel iz rok, tokrat pa sem se vračal po težki poškodbi. A so me te težke sezone ogromno naučile, zavedam se, da so vzponi in padci. Gremo naprej," je po prejeti nagradi dejal najboljši motošportnik Slovenije.

Tim Gajser FOTO: Profimedia icon-expand

AMZS je danes podelila številna priznanja, dobili so jih državni prvaki v panogah cestno-hitrostni motociklizem, karting, spidvej, trial in motokros, razglasila je tudi najboljše voznike posameznih panog, podelila priznanja najboljšim organizatorjem dirk ter priznanja za mednarodne dosežke in posebno priznanje za dolgoletno delo in prispevek motošportu. "Med najbolj navdušujočimi uspehi tega leta sta peto mesto slovenske motokros reprezentance na pokalu narodov v ZDA in naslov mladinskega svetovnega podprvaka v spidveju, ki ga je osvojil Sven Cerjak. V AMZS cenimo trud klubov, trenerjev, mehanikov, prostovoljcev ter podporo partnerjev, saj lahko le skupaj gradimo slovenski motošport in karting," je na podelitvi dejal predsednik zveze Marko Belšak.

Podelitev nagrade za motošportnika leta 2025 FOTO: AMZS icon-expand

Posebno priznanje za najboljšega mladega športnika je dobil Sven Cerjak, ki je na mladinskem svetovnem prvenstvu v spidveju SGP3 osvojil drugo mesto. Najboljši v posameznih panogah so letos Marko Jerman (cestno-hitrostni motociklizem), Nik Brecelj (karting), Gajser (motokros), Cerjak (spidvej) in Lovro Setnikar (trial). Kristalno čelado za pet osvojenih naslovov državnih prvakov so si privozili spidvejist Anže Grmek, voznik triala Setnikar in kartist Dimitrij Mlakar.

Ekipno svetovno prvenstvo mxgp FOTO: 24ur.com icon-expand