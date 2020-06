Tudi na kronometru dvoboj za zmago med Rogličem in Pogačarjem?

Starejši Primož Roglič, sicer član nizozemskega moštva Jumbo Visma, je minulo nedeljo v zaključnem vzponu na Ambrož pod Krvavcem za 10 sekund ugnal 21-letnega kolesarja UAE Team Emirates in si prvič nadel majico slovenskega državnega prvaka na cestni preizkušnji. Tudi v vožnji na čas je Roglič eden izmed najboljših kolesarjev na svetu, o čemer govori devet etapnih zmag v tej disciplini na dirkah Mednarodne kolesarske zveze, državni naslov iz leta 2016 ter srebrna kolajna iz norveškega Bergna na svetovnem prvenstvu.

A tudi Pogačar ni brez možnosti. Nenazadnje gre za aktualnega državnega prvaka v vožnji na čas z lanske ravninske preizkušnje v okviru maratona Franja. Na njej je ob Rogličevi odsotnosti ugnal Mateja Mohoriča, ki ga letos ne bo, in Jana Tratnika (oba Bahrain - McLaren), ki bo glavni konkurent obema najboljšima slovenskima kolesarjema.

Vseeno pa ne gre pričakovati, da bo gorski profil trase, na kateri bodo morali kolesarji premagati kar 721 višinskih metrov na poti do Pokljuke, Tratniku ustrezal. Preizkušnja, ki se bo začela v Zgornjih Gorjah in končala na biatlonskem prizorišču, bi utegnila bolj odgovarjati Janu Polancu (UAE Team Emirates) in Janiju Brajkoviču (Adria Mobil). Vseeno bi bilo vse drugo kot uspeh Rogliča ali Pogačarja pravzaprav senzacija glede na prikazano pred tednom dni, ko sta si na osemkilometrskem klancu pokorila vso slovensko konkurenco.