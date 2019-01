Tudi najboljšim se zgodi: varnostnik Federerju preprečil vstop v garderobe

Na OP Avstralije že vrsto let veliko dajo na varnost. In očitno je zanje res na prvem mestu, kar je dokazal tudi eden od varnostnikov, ki najverjetneje najboljšemu teniškemu igralcu vseh časov Rogerju Federerju ni dovolil vstopa v moške garderobe. Švicar okoli vratu namreč ni nosil potrebne akreditacije. Federer je odločitev varnostnika skromno in ponižno sprejel ter počakal na svojo ekipo.