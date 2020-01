Slovenski navijači v Stockholmu pripravljeni na zgodovinski polfinale

Na še en zgodovinski uspeh slovenskega športa se v Stockholmu pripravljajo slovenski rokometaši in tudi njihovi navijači. Številni so odleteli v švedsko prestolnico in bodo s tribun spodbujali naše rokometaše na poti do nove medalje. Z zmago proti Španiji bi si namreč že zagotovili srebro, kar je po mnenju navijačev najmanj, kar si naši rokometaši zaslužijo.

