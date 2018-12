Tudi prvi grand slam sezone z novimi pravili: V odločilnem nizu podaljšanja igra do deset

Če bosta teniška igralca v petem nizu prišla do izida 6:6, bosta namesto razlike dveh iger igrala "tie break" do deset. Enako velja za dekleta v tretjem nizu ali igre dvojic.

Pri starem sistemu, ki je pripeljal do nekaj epskih rezultatov – na primer rekordni, tridnevni dvoboj med Johnom Isnerjemin Nicolasom Mahutompred osmimi leti v Wimbledonu, ki se je končal s 70:68 v petem nizu, ostaja le še Odprto prvenstvo Francije. OP ZDA ima že nekaj let tradicionalni "tie break" na sedem, v Wimbledonu pa se bo po novem, v primeru izenačenja na 12:12, igrala podaljšala do sedem.

Direktor Odprtega prvenstva Avstralije Craig Tileyje pojasnil:"Dolgo časa smo razmišljali o tej spremembi. Pogovorili smo se z igralci, zdajšnjimi in nekdanjimi, komentatorji, menedžerji in televizijami. Izbrali smo nekoliko daljšo podaljšano igro, saj menimo, da si gledalci zaslužijo poseben zaključek takih dvobojev, hkrati pa v igri do deset začetni udarec nima toliko vpliva kot v igri do sedem."