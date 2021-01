Tudi svetovni prvaki na udaru: odkrili prvo okužbo

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je Emil Jakobsenpodobno kot slovenska reprezentanta, Tilen Kodrinin Urh Kastelic, že pred tem prebolel covid-19, zadnji test pa je še vedno pokazal prisotnost virusa. Rokometaš danskega GOG je trenutno v samoizolaciji skupaj s sostanovalcem Mortenom Olsenom, so še dodali pri Danski rokometni zvezi. Olsen bo lahko nastopil na prihajajoči tekmi z Bahrajnom, če bo opravljeni drugi test negativen, so dodali.

Pandemija novega koronavirusa je prekrižala načrte še nekaterim drugim reprezentancam. Med drugim sta ekipi Češke in Združenih držav Amerike, ki sta imeli v svojih vrstah večji izbruh virusa, na prvenstvu zamenjali reprezentanci Severne Makedonije in Švice.

Pozitivne primere na SP imajo tudi v vrstah Zelenortskih otokov, zaradi česar je pod vprašajem prva tekma proti Madžarski.