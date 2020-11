Tudi tokrat vsi testi na Vuelti negativni

Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v skladu z zdravstvenimi protokoli oblasti ter Mednarodne kolesarske zveze ob drugem dnevu premora še četrtič testirali vse kolesarje ter spremljevalno osebje. Pred kronometrom so sporočili, da so opravili 681 testov, vsi pa so bili na novi koronavirus negativni.

Vodilni kolesar v skupnem seštevku, Ekvadorec Richard Carapaz (na fotografiji), pozdravlja sotekmovalca pred začetkom osme etape v Logronu. FOTO: AP Organizatorji Vuelte so ob drugem dnevu premora v kolesarskem "karantenskem mehurčku" opravili 528 testov na novi koronavirus med kolesarji in člani ekip, preostale pa med osebjem organizatorjev, prav noben vzorec pa ni pokazal pozitivnega izvida. Očitno "mehurček" še vedno dobro tesni, saj za zdaj med kolesarji še ni bilo pozitivnega testa. Vsi kolesarji so torej dobili zeleno luč za 13. etapo, v kateri jih čaka 33,7 kilometra dolga vožnja na čas. Zeleno majico najboljšega po točkah bo spet nosil slovenski zvezdnik Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je sicer po 12. etapi izgubil rdečo majico vodilnega, a vseeno ostaja prvi favorit za skupno zmago na Vuelti. V zadnji teden španske pentlje kot vodilni vstopa Ekvadorec Richard Carapaz(INEOS Grenadiers), ki ima zgolj deset sekund prednosti pred Rogličem. Kronometer nova priložnost za Rogliča

Kolesarje na dirki po Španiji v začetku zadnjega tekmovalnega tedna čaka individualna vožnja na čas. V 13. etapi – gre za etapo, dolgo 33,7 kilometra (Muros–Mirador de Ezaro) – bo zeleno majico najboljšega po točkah spet nosil Roglič. Za kolesarji sta že dva pestra tedna na dirki po Španiji. Razlike v skupnem seštevku so še zelo majhne. Znotraj 35 sekund zaostanka v skupnem seštevku sta poleg Rogliča še Dan Martin(Israel Start-Up Nation) in Hugh Carthy(EF Pro Cycling). Carapaz je v nedeljo v 12. etapi z najtežjim vzponom Vuelte na Angliru "slekel" Rogliča in si nadel rdečo barvo. Ponedeljkov drugi in zadnji dan počitka je bil namenjen vnovičnemu testiranju karavane na novi koronavirus. Prav pa je prišel tudi za načrtovanje zaključne taktike v boju za rdečo majico. Edina preizkušnja v kronometru na letošnji izvedbi Vuelte bo tako morda prinesla novo vodstvo 31-letnega Kisovčana, ki je lani prav z zmago v individualni vožnji na čas naredil ključni korak v svojo korist v seštevku za prvo slovensko skupno zmagoslavje na dirki po Španiji. Kronometer bo nekoliko spominjal na vožnjo na čas na 20. etapi Toura, v kateri je Roglič izgubil rumeno majico v obračunu s Tadejem Pogačarjem. Seveda pa na Vuelti ni Pogačarja, prav Roglič pa je trenutno med najmočnejšimi v tej kolesarski disciplini. Uvodni del etape, dolg 31,9 km, je večinoma ravninski, nato pa sledi 1,8 kilometra zelo strmega klanca na Mirador de Ezaro s povprečnim naklonom 14,6 odstotka in najstrmejšim delom, ko se klanec vzpne pri 29 odstotkih.