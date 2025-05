Tudi v futsalu so slovenski sodniki čislani

Za tem, ko je v letu 2024 že bil del zaključnega turnirja Futsal lige prvakov v Armeniji je najvišje rangirani slovenski sodnik malega nogometa (futsal) Dejan Veselič tudi letos eden od osmih izbranih delivcev pravice, ki bodo med 2. in 4 majem skrbeli za potek igre s pravili na Final Four turnirju v deželi galskih petelinov.

Med petkom in nedeljo bo v državi z največjo površino v EU potekal finalni turnir 24. Uefa Futsal Lige prvakov, kjer bodo v zahodni francoski pokrajini Loire v mestu Le Mans nastopili španski ekipi FC Cartagena Costa Calida in AE Illes Baleares Palma Futsal (evropski prvak zadnjih dveh let), portugalski velikan Sporting iz Lizbone ter kazahstanski Kairat Almaty. Za upravljanje s pravili igre bo skrbelo, kot še piše uradna spletna stran NZS, osem delivcev pravice, ki prihajajo iz Danske, Češke, Estonije, Italije, Litve, Poljske, Švice in Slovenije.

Osemintridesetletni mednarodni futsal sodnik Dejan Veselič iz Žalca (FIFA od 2017), ki je v elitni kategoriji Uefa od leta 2023, bo na delu že zadnji delovni dan tedna, ko bo ob 18. uri na prvi tekmi polfinala kot tretji sodnik nadzoroval dvoboj Kairat Almaty - Cartagena Costa. V njegovi družbi bodo še prvi sodnik Nicola Manzione iz Italije, drugi sodnik bo v Zaprešiču rojen Daniel Matković iz Švice, kot rezervni četrti sodnik bo deloval Dominykas Norkus iz Litve, vlogo časomerilca pa bo opravljal David Nissen iz Danske.