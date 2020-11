Tudi v Novi Gorici dejavno za obisk Gira 2021

Goriški župan Rodolfa Ziberna je za časnik povedal, da bo cilj ene od etap v Gorici, sam pa si želi, da bi etapa obiskala tudi Slovenijo. " Obstaja več možnosti. Najbolj realna je, da bodo kolesarji prečkali nekdanjo mejo pri Števerjanu in obiskali Hum, nato bi se preko Brd vrnili do Nove Gorice in se čez goriško-novogoriški Trg Evrope oziroma Transalpino vrnili na italijansko stran. Goriška kolesarka etapa bi bila neke vrste poklon združeni Evropi ," je takrat ocenil Ziberna. Danes pa so intenzivne pogovore z organizatorji Gira potrdili tudi v Novi Gorici, kjer obisk kolesarske karavane vidijo kot skupno promocijo čezmejnega prostora. " Tovrsten dogodek pa je tudi pomembna popotnica kandidaturi Nove Gorice v sodelovanju z Gorico za Evropsko prestolnico kulture 2025. "

Novogoriška mestna občina je organizacijske izkušnje pokazala že minulo leto, ko je Nova Gorica gostila start 4. etape kolesarske dirke po Sloveniji, še pravijo na občini. "Izjemnega pomena je prijateljski odnos med županoma obeh Goric, Klemnom Miklavičem in Rodolfom Ziberno. Župana tudi na področju športa šivata somestje in gradita skupno prihodnost. Nenazadnje je bil minulo leto skupaj z Italijani uspešno izpeljan tudi ciklokros na meji s Tadejem Pogačarjem v ambasadorski vlogi. Vsekakor smo ambiciozni, drzni in odločeni, da z umeščanjem tako uglednih prireditev v naš prostor celotno čezmejno destinacijo uvrstimo na mednarodni športno-turistični zemljevid in naše kraje predstavimo kot raj za kolesarje," so zapisali na občini.

Ob tem kolesarsko dirko predstavljajo tudi kot delček v mozaiku promocije in razvoja športa in turistične ponudbe v regiji, ki ponuja "konkurenčne prednosti tako v milem podnebju, izjemni pokrajini, kot tudi v bogati kulturno-zgodovinski dediščini in vrhunski gastronomiji".