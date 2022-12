Tudi veliki Federer ne sme vstopiti v Wimbledon brez članske izkaznice

Nekdanji švicarski teniški zvezdnik Roger Federer je razkril, da mu pretekli mesec brez članske izkaznice niso dovolili vstopa skozi glavni vhod All England Cluba v Wimbledonu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Enainštiridesetletnik iz Basla ter osemkratni zmagovalec na "sveti travi" je o prigodi razlagal v pogovorni oddaji The Daily Show.

Švicarskemu zvezdniku so kasneje tudi brez članske izkaznice, ki jo avtomatsko pridobi vsak zmagovalec tega turnirja, dovolili vstop v Wimbledon. Pred tem pa je imel nevsakdanji pogovor z varnostnico pri sprednjih vratih. 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je bil v Londonu na pregledu kolena, nekaj ur prostega časa pa je želel z znanci in bližnjimi izkoristiti ob skodelici čaja v klubskem baru Wimbledona. Dejal je, da ima vse pod nadzorom in bo vse kmalu uredil. Pred tem svojega prihoda v Wimbledon ni najavil, zato je nepričakovano naletel na težave pri glavnem vhodu. Pred tem namreč nikoli ni obiskal kompleksa zunaj tekmovanja, ki poteka na začetku poletja. "Prišel sem do vrat, kjer po navadi vstopajo obiskovalci. Stopil sem do varnostnice in jo vprašal, kje lahko vstopim, kje so vrata. Vprašala me je, 'kje imate člansko izkaznico? 'Člansko izkaznico? To tudi imamo?', sem ji odvrnil," je v pogovoru z voditeljem Trevorjem Noahom razlagal 41-letni Baselčan.

icon-expand Roger Federer FOTO: AP

Dodal je, da je izkaznica najbrž nekje doma in da je s sabo nima. Želel je le za kratko vstopiti v kompleks in pozdraviti tamkajšnje osebje, spiti skodelico čaja, a se varnostnica ni dala. Brez članske izkaznice ga enostavno ni spustila skozi vrata. "Po nekaj sekundah sem jo še zadnjič pogledal, bil sem že paničen. Res mi je bilo žal. Še zdaj ne morem verjeti, da sem ji to, kar je sledilo, sploh rekel," je nadaljeval. "Dejal sem ji, da tukaj igram vsako leto, zato ne vstopam na ta način. Odgovorila mi je, da lahko vstopim tudi pri stranskem vhodu, a prav tako le s člansko izkaznico. Pogledal sem jo še enkrat in ponižno dejal: 'Oprostite, ampak ta turnir sem osvojil osemkrat'," je s prepričevanjem nadaljeval eden najbolj prepoznavnih športnikov na svetu. Federer je na koncu le vstopil v All England Club, a pri drugem vhodu. Tam so ga varnostniki prepoznali in se želeli z njim fotografirati. "Tudi tam so me vprašali za člansko izkaznico, a me le spustili skozi," je še dodal Švicar.