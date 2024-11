Turk je državni prvak, v Idriji najboljši Grossi

V Idriji se je končala še zadnja dirka letošnjega državnega prvenstva. Kakšna je torej končna razvrstitev v samem vrhu? Tam sta kljub nekoliko slabšemu rezultatu na idrijskem reliju obstala Rok Turk in Blanka Kacin, ki sta postala državna prvaka. A zmaga na zadnjem reliju te sezone pripadla Marku Grossiju in Tari Berlot. Drugo mesto je zasedel nemški princ, tretje pa nemško-avstrijski tandem. Druga najboljša Slovenca sta bila Aleš Zrinski in Rok Vidmar, ki sta sicer v skupni razvrstitvi zasedla peto mesto, tretja pa Mitja Klemenčič in Viljem Ošlaj, sicer v razvrstitvi šesta.

16. Rally Idrija je predstavljal zadnjo dirko v letošnji sezoni slovenskega državnega prvenstva. Na njej se je pomerilo 76 posadk iz 11 različnih držav. Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20) sta se sicer na tokratni dirki soočila z nekaj težavami, ki so jima naposled kljub suverenemu začetku dirke, uspela sta dobiti kar šest od devetih hitrostnih preizkušenj, odnesle zmago v Idriji. A kljub temu sta postala slovenska državna prvaka v reliju. Neuradno sta sicer naziv osvojila že po uspehu na novogoriškem reliju, kjer sta ugnala celo nekdanjega svetovnega prvaka Madsa Østberga.

Rok Turk na Rally Idrija FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Dirko smo začeli super, v njej smo uživali in nismo popuščali, pa čeprav smo imeli kar nekaj napak," je po prihodu do ciljne klančine povedal Turk. Dodal je, da sta s sovoznico želela pred domačimi navijači v Idriji narediti čim boljšo dirko, kar sta pokazala dopoldan. Nato so sledili zapleti. "Morda je dobro, da se je to vse zakuhalo na eni dirki," se je zasmejal ter dodal, da bo tudi zimski premor prišel prav: "Da se 'resertiramo', ker zadnje tri dirke so bile resnično nepredvidljive."

Nad zaključkom sicer ni pretirano razočaran, že pogleduje tudi proti novi sezoni. "Tekom zime bomo naredili nove načrte, če bo dovolj pokroviteljev, nas vleče tudi na kakšno dodatno dirko v tujino. Zaenkrat pa zagotovo staja slovensko prvenstvo, vse drugo bo pa dodatek," je dodal. V Idriji zmagovalni pokal dvignila Grossi in Berlotova V skupni razvrstitvi za državno prvenstvo sicer Turku na drugem mestu sledi Mitja Klemenčič, na tretjem pa Marko Grossi. Prav Grossi pa je s sovoznico Taro Berlot (hyundai i20) po težavah prvaka v Idriji tudi povedel in se na vrhu obdržala vse do zaključka dirke. "To je odličen konec sezone za našo ekipo. Na koncu sezone imamo dve zmagi in ta zadnja je bila res borbena. Borila sva se od starta do cilja, ritem je bil res visok," je tik pred podelitvijo povedal zmagovalec v Idriji. Kot je poudaril, so bile razmere izjemno zahtevne - megla, pesek na cestišču. "Vedel sem, da sem na zadnji hitrostni preizkušnji počasnejši, dvakrat sem poskusil pohoditi plin, a sva skoraj končala izven ceste," je priznal ter dodal, da ga je tudi sovoznica opomnila, naj nekoliko umiri tempo, saj da je bolje priti v cilj drugi, kot pa sploh ne priti v cilj. "Res sem vesel in komaj čakam naslednjo sezono, da se spet podam v nove boje," je še dejal Grossi.

Marko Grossi na Rally Idrija FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Drugo mesto v generalni razvrstitvi sta zasedla nemški princ Albert von Thurn und Taxis ter sovoznica Jara Hain (škoda fabia), tretje pa avstrijsko-nemški tandem: Raimund Baumschlager in Thomas Zeltner (škoda fabia). 'Mrtev ples s hitrim Klemenčičem' Druga najboljša Slovenca sta bila v Idriji Aleš Zrinski in Rok Vidmar (škoda fabia), ki sta v skupnem seštevku zasedla peto mesto, tretja pa Klemenčič in Viljem Ošlaj (škoda fabia).

Aleš Zrinski na Rally Idrija FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

In če je Zrinski že za Rally Soča Valley priznal, da je to tista dirka, ki mu zaradi ozke proge, polne peska, listja in megle, na koledarju dogodkov najmanj leži, pa je v Idriji dokazal, da je mojster tudi takšnih "brzincev". "Superspecial je bil odličen, danes zjutraj pa sva imela težave predvsem z meglo. Zaradi tega sva izgubila nekaj časa, ampak pa sva v drugem krogu takoj dvignila tempo in se postavila v štric s tistimi najboljšimi," je dejal.