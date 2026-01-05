'Odkar sem v izbrani vrsti, nikoli nismo imeli tako dobre atmosfere'

Teo Turk prihaja iz občine Loški Potok. "Tu se vsi poznamo med sabo. Tu sem si ustvaril dom in tu bom živel po koncu kariere," je dejal slovenski futsal reprezentant.

Nogomet sta igrala starejši brat in oče. V kraju je bil malonogometni krožek, katerega član je Teo postal pri šestih letih. Šest let kasneje se je preselil v futsal šolo ŠD Extrem Sodražica, kjer je bil sprva član selekcije U13, potem je prišel vse do članov. "Še danes sem hvaležen staršem, ker so me vozili na treninge," dodaja Teo.

Opazil ga je Tomislav Horvat, tedaj trener Litije

Ko je prerasel Extrem, se je leta 2016 zanj ogrela Litija. "Spomnim se, da sem videl igralca, ki je padel, zatem krvavel in je želel nadaljevati z igro, čeprav so ga soigralci vlekli na klop. Pri sebi sem bil odločen: tega igralca hočem v Litijo," se prve izkušnje s Turkom spominja Tomislav Horvat, tedanji trener Litije, pozneje selektor reprezentance U21, danes selektor članske futsal reprezentance.

Tomislav Horvat FOTO: Luka Kotnik

"Ko pokliče Litija, ne sprašuješ po financah. Vedel sem, da bom s prihodom v Litijo okrepil delo na treningu, veliko bolje treniral in napredoval. O mojih pogojih sem se s klubskim vodstvom dogovoril v petih minutah," se Turk spominja selitve v Litijo, zatem pa je v Sloveniji igral še za Maribor in Dobovec.

Prvič na tuje

Turk je ob tem končal šolo in se zaposlil. Z neverjetno energijo in predanostjo je usklajeval vse, čeprav se je bilo treba po službi še po dve uri peljati v eno smer, odtrenirati in se vrniti domov. To ga je kalilo, svoje pa je dodala še stroka – v Dobovcu zagotovo trener Kujtim Morina. Po treh sezonah v Dobovcu je pri njem dozorela želja, da se poklicno preizkusi v futsalu – začel je na Hrvaškem, pustil pečat v Italiji, danes uspešno igra v hrvaški ligi. Danes je član Rijeke, obožuje sonce na Kvarnerju in podaljšano kavo.

Parirati najboljšim