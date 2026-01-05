Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

'Odkar sem v izbrani vrsti, nikoli nismo imeli tako dobre atmosfere'

Ljubljana, 05. 01. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
S.V.
Teo Turk

Med odštevanjem dni do težko pričakovanega začetka evropskega prvenstva v futsalu v Sloveniji je NZS v novi oddaji To je naš futsal pod drobnogled vzela reprezentanta Tea Turka.

Teo Turk prihaja iz občine Loški Potok. "Tu se vsi poznamo med sabo. Tu sem si ustvaril dom in tu bom živel po koncu kariere," je dejal slovenski futsal reprezentant.

Preberi še Futsal ali nevidna zibelka nogometnih genijev

Nogomet sta igrala starejši brat in oče. V kraju je bil malonogometni krožek, katerega član je Teo postal pri šestih letih. Šest let kasneje se je preselil v futsal šolo ŠD Extrem Sodražica, kjer je bil sprva član selekcije U13, potem je prišel vse do članov. "Še danes sem hvaležen staršem, ker so me vozili na treninge," dodaja Teo.

Evropsko prvenstvo v futsalu, ki ga bo gostila tudi Ljubljana, je vse bližje. Futsal spektakel bomo med 21. januarjem in 7. februarjem 2026 prenašali na Kanalu A in VOYO.

Opazil ga je Tomislav Horvat, tedaj trener Litije

Ko je prerasel Extrem, se je leta 2016 zanj ogrela Litija. "Spomnim se, da sem videl igralca, ki je padel, zatem krvavel in je želel nadaljevati z igro, čeprav so ga soigralci vlekli na klop. Pri sebi sem bil odločen: tega igralca hočem v Litijo," se prve izkušnje s Turkom spominja Tomislav Horvat, tedanji trener Litije, pozneje selektor reprezentance U21, danes selektor članske futsal reprezentance.

Tomislav Horvat
Tomislav Horvat
FOTO: Luka Kotnik

"Ko pokliče Litija, ne sprašuješ po financah. Vedel sem, da bom s prihodom v Litijo okrepil delo na treningu, veliko bolje treniral in napredoval. O mojih pogojih sem se s klubskim vodstvom dogovoril v petih minutah," se Turk spominja selitve v Litijo, zatem pa je v Sloveniji igral še za Maribor in Dobovec.

Prvič na tuje

Turk je ob tem končal šolo in se zaposlil. Z neverjetno energijo in predanostjo je usklajeval vse, čeprav se je bilo treba po službi še po dve uri peljati v eno smer, odtrenirati in se vrniti domov. To ga je kalilo, svoje pa je dodala še stroka – v Dobovcu zagotovo trener Kujtim Morina. Po treh sezonah v Dobovcu je pri njem dozorela želja, da se poklicno preizkusi v futsalu – začel je na Hrvaškem, pustil pečat v Italiji, danes uspešno igra v hrvaški ligi. Danes je član Rijeke, obožuje sonce na Kvarnerju in podaljšano kavo.

Preberi še Jeremy Bukovec pomagal do preobrata, zabil tudi Teo Turk

Parirati najboljšim

Ob vsem tem pa vsakič z veseljem obleče dres Slovenije. Začel je v reprezentanci U19, nadaljeval v reprezentanci U21, za katero je na 19 tekmah dosegel 13 golov, za člansko reprezentanco pa je odigral 76 tekem in zabil 14 golov.

"Vedno znova rad pridem na reprezentančni zbor. Odkar sem v izbrani vrsti, nikoli nismo imeli tako dobre atmosfere," je izpostavil Turk, ki ga cenijo in spoštujejo soigralci. Nekateri mu pravijo, da je hrust. "Človek je stroj," je bil slikovit soigralec Žiga Čeh.

Tako kot vsi pa se tudi Turk veseli domačega evropskega prvenstva. "Evropsko prvenstvo je motiv v vsakem primeru. Doma, pred našimi navijači, pa bomo dali še 10 odstotkov več," je bil jasen Turk, ki dodaja: "Smo v fazi, da lahko pariramo najboljšim."

futsal teo turk to je naš futsal

Tamara Zidanšek mimo prve ovire, Veronika Erjavec pač ne

SORODNI ČLANKI

Peček: Domači Euro je nagrada za leta odrekanja

'Debi bom doživel proti najboljši ekipi na svetu'

'Mami, lepo te pozdravljam!' Skromni, a lačni uspeha, začeli priprave na EP

'Ko sem ga pogledal, me je po celem telesu spreletel srh'

Slovenci že odštevajo do Eura: 'Najlepše je igrati pred domačimi ljudmi'

Mijatović: Zanimanje za futsal se je povečalo

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mati, ki je prelomila pravila
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
Otroci in mraz: kaj pravijo pediatri
zadovoljna
Portal
Veljal je za najlepšega, danes pa ...
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, kozorogi potrebujejo počitek
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
vizita
Portal
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
cekin
Portal
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
moskisvet
Portal
Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?
Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
dominvrt
Portal
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
okusno
Portal
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
voyo
Portal
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425