Turk z vrha 'zrušil' nekdanjega svetovnega prvaka

Rok Turk in Blanka Kacin sta na novogoriškem reliju osvojila že svojo drugo zmago. S tem sta z vrha tekmovanja "zrušila" tudi norveškega dirkaškega zvezdnika Madsa Østberga, ki je za Slovencema zaostal za kar minuto in 42 sekundami. Presenečenje pa je bilo tudi na tretjem mestu generalne uvrstitve. Čeprav se je vse do zadnjega dirkaškega dne tretje stopničke oklepal lanskoletni zmagovalec relija v Novi Gorici Martin Laszlo, je moral naposled zaradi tehničnih težav odstopiti, na tretje mesto pa se je tako prebila še ena slovenska posadka - Marko Grossi in Tara Berlot. V državni razvrstitvi pa sta na treje mesto stopila Aleš Zrinski in Rok Vidmar.

Lanska osmoljenca, ki sta morala zaradi tehničnih težav na 11. ediciji novogoriškega relija odstopiti, sta letos dokazala, da se lahko kosata tudi s tistimi v samem svetovnem vrhu. Rok Turk in Blanka Kacin sta namreč na prireditvi MAHLE 12. Rally Nova Gorica ugnala tudi nekdanjega svetovnega prvaka v reliju Madsa Østberga ter se po 12 hitrostnih preizkušnjah - eno so morali organizatorji zaradi ekstremne vremenske situacije odpovedati - zavihtela v sam vrh.

Generalna uvrstitev: Berlot, Grossi, Kacin, Turk, Itu, Østberg FOTO: Ervin Kordič Rojc icon-expand

Norveški dirkaški zvezdnik in njegov romunski sovoznik Sergiu Itu, ki jima je na zadnji hitrostni preizkušnji "zagodel" dirkalnik, sta za Slovencema naposled zaostala za kar minuto in 42 sekund. "Na zadnji hitrostni preizkušnji se je dirkalnik ustavil in se ni želel ponovno zagnati. Takrat sva mislila, da sva z dirko zaključila le nekaj metrov pred samim ciljem," je po zaključku dirke povedal 36-letni Norvežan.

A sreča se je naposled obrnila v korist njima in dirkalnik je po nekaj sekundah premora ponovno "oživel", dirko pa sta tako zaključila na drugem mestu v generalni razvrstitvi. "Vedela sva, da bo konkurenca težka, a cilj celotne ekipe je bil predvsem sproščeno uživati v dirki in priti do cilja. Prav tako je bilo zame pomembno predvsem to, da sem se po nesreči v Rimu znova vrnil za volan dirkalnika," nam je Østberg povedal tik pred podelitvijo pokalov. Težave je imel tudi lanskoletni zmagovalec novogoriškega relija, Madžar Martin Laszlo, ki je moral zaradi tehničnih težav dirkalnika, ki jih na servisu niso mogli pravočasno odpraviti, od dirke odstopiti. Na tretje mesto se je tako v zaključku zavihtela še ena slovenska posadka, Marko Grossi in Tara Berlot.