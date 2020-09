Turk zmagovalec relija Železniki

Letošnja sezona v reliju bo zaradi težav s koronavirusom močno skrajšana, tako kot druge avtomobilistične prireditve je tudi koledar v reliju zelo skromen. Po preložitvah in začetni spomladanski prepovedi tekmovanj so poleti izpeljali le reli v Velenju, odpovedati so morali relija v Vipavi in Novi Gorici, pred dnevi pa je krovna zveza AŠ 2005 sporočila, da zaradi slabe epidemiološke slike na Hrvaškem tamkajšnji reli Ina Delta, ki bo na sporedu konec meseca in je bil sprva predvidne tudi kot del slovenskega prvenstva, ne bo štel ta točkovanje DP.

Tako je sobotni reli Železniki šele druga dirka v sezoni. Prireditelji iz športnega društva Omikron Plus so pripravili sprintersko različico s šestimi hitrostnimi preizkušnjami, po trikrat sta bili na vrsti HP Davča in Dražgoše. Na startu je bilo 69 posadk, večinoma iz Slovenije, nekaj pa je bilo tudi udeležencev iz tujine, predvsem Italije, Nemčije in Avstrije. Med najbolj uveljavljenimi tujimi dirkači sta bila Avstrijec Alfred Kramer in Nemec Herman Gassner.

Na startu je bila tudi večina najboljših slovenskih dirkačev, tudi branilec naslova Rok Turk, ki je bil julija na reliju v Velenju drugi, v slovenski konkurenci pa je zmagal. Turk je bil prepričljiv tudi danes. Dobil je vseh šest preizkušenj, prednost pred tekmeci pa je počasi povečeval. Najbližje je bil Novak, ki pa je po prvi seriji "brzincev" zaostajal deset sekund, po drugi 24, po tretji in po vseh šestih odpeljanih pa je bila razlika med prvim in drugim na cilju 31 sekund.

Bolj spremenljiv je bil vrstni red za prvima dvema, kjer je najprej na tretjem mestu začel Boštjan Logar(Mitsubishi Lancer EVO X), potem ga je prehitel Kramer (Škoda Fabia R5), v zadnjih treh HP pa se je na tretje mesto prebil Aleš Zrinski(Ford Fiesta R5) in tam tudi ostal. A razlike so bile že večje, saj je za zmagovalcem zaostal 2:56 minute, pred Kramerjem na četrtem mestu je imel na koncu 14 sekund prednosti. V deseterici so reli Železniki med Slovenci končali še Logar na petem mestu, Marko Grassi(Peugeot 208 R2) na šestem in Tim Novak (Ford Fiesta Rallye) na sedmem mestu. Na koledarju sezone DP v reliju 2020 je za zdaj tudi še reli Poreč v začetku oktobra, sezona pa se bo predvidoma končala z relijem v Idriji konec oktobra.