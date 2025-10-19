Svetli način
Turku državno prvenstvo, Škulju zmaga na reliju po Soški dolini

Kobarid, 19. 10. 2025 18.28 | Posodobljeno pred 1 uro

Po zmagi na reliju Dolina zelenega zlata in smoli v Novi Gorici je 21-letni dirkač Mark Škulj na Rally-ju Soča Valley znova dokazal svojo konkurenčnost na najvišji ravni. S sovoznico Pio Šumer sta se vse od prve hitrostne preizkušnje obdržala v vrhu in na koncu slavila svojo drugo zmago na reliju za državno prvenstvo. Drugo mesto sta zasedla povratnika v najvišji tekmovalni razred Jan Medved in Izidor Šavelj, tretje mesto pa je pripadlo Marku Grossiju in Tari Berlot. Rok Turk in Blanka Kacin sta zaradi dveh prebitih pnevmatik dirko zaključila na četrtem mestu, vseeno pa sta že pred zaključkom sezone potrdila nov naslov državnih prvakov.

Rok Turk na Rally Soča Valley
Rok Turk na Rally Soča Valley FOTO: Uroš Modlic

Čeprav se Rok Turk zaradi dveh počenih pnevmatik in posledičnega zaostanka na Rally Soča Valley ni uspel prebiti na zmagovalne stopničke, s sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 rally2) sta dirko zaključila na četrtem mestu, pa je v Soški dolini potrdil že svoj osmi naslov državnega prvaka.

"Zadovoljen sem z našo vožnjo, je pa treba bogovom relija vseeno kdaj kaj dati in tokrat so si vzeli te dve gumi," se je ob zaključku dirke pošalil Turk, ki bo lahko na prihajajočem reliju v Idriji nastopil nekoliko bolj mirno, saj ga s prvega mesta ne more zrušiti nihče več.

Že od prve hitrostne preizkušnje dalje sta medtem na predzadnjem reliju te sezone vodila Mark Škulj in Pia Šumer (škoda fabia RS rally2), ki letos prvič nastopata v najvišjem tekmovalnem razredu rally2. Škulj je sicer že pred dvema mesecema podrl 33 let star rekord in pri 21 letih postal najmlajši zmagovalec relija za državno prvenstvo v Sloveniji, z novo zmago pa je ta uspeh le še dodatno podkrepil.

Mark Škulj na reliju z novim dirkalnikom
Mark Škulj na reliju z novim dirkalnikom FOTO: 24ur.com

Tik pred zaključkom sezone se je odločil zamenjati tudi dirkalnik. "Želeli smo preizkusiti novo vozilo in videti, kako se bo obnesel. Mislim, da zmaga pove vse," je po zaključku relija dejal Škulj, ki je tudi s svojim nastopom na dirki zadovoljen. "Že od jutra smo držali dober ritem, a na koncu je bilo vseeno napeto. Naredil sem namreč napako, zaradi katere sva izgubila 20 sekund prednosti," je povedal.

Kljub temu je pred drugouvrščenima Janom Medvedom in Izidorjem Šavljem (hyundai i20 rally2) obdržal slabih 14 sekund prednosti. "Mislim, da smo lahko vsi zelo zadovoljni z dosežkom," je dejal povratnik v razredu rally2, ki se strinja, da si je Škulj zagotovo zaslužil zmago.

Že v začetku leta, ko se je z dirkalnikom najvišjega razreda prvič pomeril na reliju Vipavska dolina, je v generalni razvrstitvi zasedel četrto mesto in pokazal, da mu dirkanje v višjih prestavah odgovarja. V Novi Gorici se je z dirkalnikom nato vrnil v divizijo 2, kjer sta s Šavljem zasedla tretje mesto.

"V načrtu smo imeli odpeljati tri dirke. V Idriji tako ne bova nastopila, poskusila se bova pripraviti za naslednje leto, zbrati sredstva in napasti celotno sezono," je dejal dirkač.

Tretje mesto na Rally-ju Soča Valley pa je pripadlo Marku Grossiju in Tari Berlot (citroen C3 rally2), ki sta za zmagovalcem zaostala 37,6 sekunde.

V generalni razvrstitvi sta se na osmo mesto zavihtela Aleš Zrinski in Metod Kurent (škoda fabia RS rally2), kar pa je bilo dovolj, da je Zrinski potrdil naslov prvaka v razredu Masters.

Zmaga v diviziji 2 je tudi tokrat pripadla Martinu Čendaku in Jakobu Markežiču (opel corsa rally4), ki je s tem potrdil naslov prvaka v svoji diviziji. Drugo mesto sta zasedla Vasja Miklavčič in Martin Černigoj (peugeot 208 rally4), tretje pa Martin Mlinar in Miran Mlinar (peugeot 208 rally4).

Najhitrejša v diviziji 1 sta bila Mitja Velkavrh in Nina Gorenc Velkavrh (renault clio rally5), druga sta bila Alan Pajk in Enej Bobič (renault clio rally5), tretja pa Luka Brus in Tadej Zaljuberšek (renault clio rally5). 

rally soča valley reli kobarid dirka rok turk mark škulj
