Bundes Cup 2026: pomladni nogometni spektakel, ki se ga ne sme zamuditi

Bundes Cup 2025 FOTO: Bundes Cup 2025

Letošnji turnir bo priložnost za vse ljubitelje nogometa, da se zberejo na Fužinah in pokažejo svoje spretnosti. Tekmovanje, ki je odprto tako za začetnike kot tudi izkušene igralce, temelji na športnem duhu, prijateljstvu in ekipnem sodelovanju. Udeleženci bodo imeli priložnost pokazati svoje talente, uživati v igri in ustvariti nepozabne spomine z drugimi strastnimi nogometaši.

Zadnja tri leta so marljivi organizatorji pod streho uspešno spravili enega (naj)bolj prepoznavnih malonogometnih turnirjev za rekreativce pri nas. Turnir Bundes Cup je potekal v ljubljanskih Fužinah. Poleg glavnega turnirja za odrasle so letos prvič organizirali tudi turnir za otroke.

Spomin na lanskoletni turnir, ki je upravičil in presegel pričakovanja. FOTO: Damjan Žibert

Bundes Cup 2026, šlo bo za četrto izvedbo turnirja, ki bo sredi maja v dveh dneh privabil okoli 2000 radovednežev, je tudi priložnost za mlade nogometaše, da pokažejo svoje talente, se zabavajo in postanejo del te izjemne športne skupnosti.

Bundes Cup 2025: turnir je obiskal tudi predsednik NZS Radenko Mijatović. FOTO: Bundes Cup 2025

Letošnji turnir bo še večji in boljši – z več akcije, zabave in priložnosti za povezovanje. Vsaka ekipa bo imela priložnost pokazati svoje nogometne veščine, a kljub tekmovalnosti najpomembnejša vrednota ostaja skupnost, ki jo gradijo skupaj. Vse to bo ustvarilo nepozabno vzdušje, kjer se šport prepleta z druženjem in zabavo.

Lanski prihod predsednika NZS veliko priznanje organizatorjem