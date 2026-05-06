Bundes Cup 2026: pomladni nogometni spektakel, ki se ga ne sme zamuditi

Ljubljana, 06. 05. 2026 06.25 pred 14 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Bundes Cup 2025

Turnir "Bundes Cup", četrti po vrsti, se vrača tudi v maju. Dogodek bo ostal enako vznemirljiv, poln akcije in predvsem – povezanosti skupnosti. Turnir bo kot vedno potekal v ljubljanskih Fužinah. 15., 16. in 17. maj.

FOTO: Bundes Cup 2025

Letošnji turnir bo priložnost za vse ljubitelje nogometa, da se zberejo na Fužinah in pokažejo svoje spretnosti. Tekmovanje, ki je odprto tako za začetnike kot tudi izkušene igralce, temelji na športnem duhu, prijateljstvu in ekipnem sodelovanju. Udeleženci bodo imeli priložnost pokazati svoje talente, uživati v igri in ustvariti nepozabne spomine z drugimi strastnimi nogometaši.

Preberi še Bundes Cup – Fužine znova zaživele v znamenju nogometa in skupnosti

Zadnja tri leta so marljivi organizatorji pod streho uspešno spravili enega (naj)bolj prepoznavnih malonogometnih turnirjev za rekreativce pri nas. Turnir Bundes Cup je potekal v ljubljanskih Fužinah. Poleg glavnega turnirja za odrasle so letos prvič organizirali tudi turnir za otroke. 

Spomin na lanskoletni turnir, ki je upravičil in presegel pričakovanja.
FOTO: Damjan Žibert

Bundes Cup 2026, šlo bo za četrto izvedbo turnirja, ki bo sredi maja v dveh dneh privabil okoli 2000 radovednežev, je tudi priložnost za mlade nogometaše, da pokažejo svoje talente, se zabavajo in postanejo del te izjemne športne skupnosti.

Bundes Cup 2025: turnir je obiskal tudi predsednik NZS Radenko Mijatović.
FOTO: Bundes Cup 2025

Letošnji turnir bo še večji in boljši – z več akcije, zabave in priložnosti za povezovanje. Vsaka ekipa bo imela priložnost pokazati svoje nogometne veščine, a kljub tekmovalnosti najpomembnejša vrednota ostaja skupnost, ki jo gradijo skupaj. Vse to bo ustvarilo nepozabno vzdušje, kjer se šport prepleta z druženjem in zabavo.

Lanski prihod predsednika NZS veliko priznanje organizatorjem

Kot vselej, bo tudi tokrat šlo hkrati tudi za prireditev z močno izraženo humanitarno noto. Lani tudi ob prisotnosti predsednika NZS Radenka Mijatovića, kar je bilo veliko priznanje za marljive organizatorje tradicionalne športno-dobrodelne prireditve. Prvi mož NZS je tudi letos obljubil obisk.

nogomet bundes

Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako je nekdanji davčni svetovalec ustvaril eno najbolj priljubljenih pic v Sloveniji?
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Sestavina, ki jo marsikdo obožuje, lahko prispeva k daljšemu življenju
Kmetija
