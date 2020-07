Odbojkarski turnir v Ljubljani bo, a s kopico varnostnih ukrepov

Nekateri najboljši odbojkarji in odbojkarice na mivki na svetu, na čelu z nekdanjim evropskim prvakom in svetovnim podprvakom, Avstrijcem Klemensom Dopplerjem, češkimi odbojkaricami Martino Bonnerovo ter Anno in Magdaleno Dostalovo in zmagovalkama ljubljanskega spektakla izpred dveh let, ŠvicarkamaEsmee Böbner in Zoe Verge-Depre, bodo dobili priložnost, da se po več mesecih vrnejo na mednarodno prizorišče. Ljubljanski turnir bo namreč prvo tekmovanje pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) vse od razglasitve pandemije.

Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) bo turnir izpeljala v skladu z Odlokom Vlade Republike Slovenije, ki ob pozitivnem mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje dovoljuje organizacijo športnih dogodkov z do petsto udeleženci. V Ljubljano bodo lahko prišli le odbojkarji in odbojkarice na mivki iz držav, ki so uvrščene na seznam epidemiološko varnih držav (zeleni seznam), ob tem pa bodo morali vsi igralci in igralke predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ga bodo opravili na območju Evropske unije in ne bo starejši od treh dni, so sporočili iz OZS.

"V ponedeljek smo prejeli pozitivno mnenje NIJZ za organizacijo tekmovanja, in sicer na podlagi Vloge za pridobitev mnenja o načrtovanem zbiranju. Ob že navedenih ukrepih, bomo na prizoriščih v Črnučah in na Kongresnem trgu vsem igralcem in osebju merili telesno temperaturo, vhodi na prizorišče bodo ločeni, praktično na vsakem koraku bodo na voljo razkužila, varnostna služba pa bo skrbela za nadzor upoštevanja vseh ukrepov. Dogodek bo potekal izključno na prostem, gostinske dejavnosti zaradi preprečevanja možnosti okužbe ne bomo izvajali. Na Odbojkarski zvezi Slovenije budno spremljamo epidemiološko sliko v Sloveniji in ob morebitnem poslabšanju le-te, bomo v sodelovanju z vsemi pristojnimi institucijami v Sloveniji sprejeli vse potrebne ukrepe,"so zapisali v uradni izjavi.