Tyra Barada po srebru osvojila še zlato na evropskih igrah v kikboksu

Tyra Barada je bila edina na tekmovanju v kikboksu, ki si je priborila dva finalna boja, čeprav je bila najmlajša. Zlato je osvojila v svojem drugem finalu.

V prvi rundi je bila Tyra Barada prepričljivo boljša po ocenah vseh treh sodnikov. Še večja je bila razlika v točkah v drugi rundi, v kateri sta si borki izmenjali nekaj močnih udarcev. Po minuti in pol tretje runde so v tehničnem premoru oskrbeli krvavitev Baradovi, ki pa je odločno nadaljevala in na koncu ubranila zmago.