Tyra Barada že osvojila najmanj bron v kikboksu

Slovenski dan je Tyra Barada odprla v kategoriji do 50 kg in v borbi za točke prepričljivo z 11:1 izločila Avstrijko Liso Heim . Zvečer bo kot zadnja v slovenski vrsti nastopila še v lahkem kontaktu. Njena tekmica bo Gruzijka Lika Kečagmadze .

Luka Čengija je v polnem kontaktu do 75 kg izgubil po točkah z 0:3 proti domačinu Jakubu Pokusu. Madžar Martin Balint je z 11:7, prav tako v boju na točke, v kategoriji do 74 kg izločil Alija Botonjića.

Popoldne in zvečer bodo nastopili še Erik Zorn v bojih na točke v kategoriji do 84 kg proti Ircu Conorju Johnsonu McGlincheyju ter Tina Baloh do 70 kg proti Nemki Stefanii Megerle. V lahkem kontaktu pa še Urška Gazvoda v kategoriji do 63 kg proti domačinki Moniki Puzio Nieszporek in Žiga Zagoranski do 63 kg proti Nemcu Anisu Triquiu.