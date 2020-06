UAE potrdil ekipo za Tour: ob Pogačarju tudi Polanc

Poleg Tadeja Pogačarjain Jana Polancabodo na Touru osmerico ekipe iz Združenih arabskih emiratov sestavljali Fabio Aru,Davide Formolo, David De la Cruz, Alexander Kristoff, Sven Erik Bystroemin Marco Mercato. Joxean "Matxin" Fernandez je v pogovoru za italijanski spletni portal TuttobiciwebPogačarja izpostavil kot dirkača nove generacije.

"On in Remco Evenepoel sta prihodnost kolesarstva. Tadej je kolesar, ki je vsak dan močnejši in je edinstven v karavani. Ima vrhunsko sposobnost regeneracije in izjemno glavo. V nogah pa ima še veliko prostora za napredek,"je izpostavil Matxin in dodal, da je Pogačar človek vrednot in da spoštuje delo vsakega posameznika v moštvu.

Vseeno pa na 21-letnika s Klanca pri Komendi ni postavil prevelikega bremena pred nastopom na Touru, zato bo ob njem na dirki po Franciji v vlogi kapetana tudi Italijan Aru. Pogačar bo od 29. avgusta do 20. septembra prvič dirkal na največji tritedenski pentlji. V kratki, a uspešni karieri pa se že lahko pohvali s tremi etapnimi zmagami na lanski Vuelti in skupnim tretjim mestom na španski pentlji za zmagovalcem Primožem Rogličemin drugouvrščenim Alejandrom Valverdejem.